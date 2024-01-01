Россияне украли у крестьян простой внедорожник для "нужд армии"

Созданный автомобиль пропагандистские СМИ расхвалили и назвали “монстром-багги” и универсальным тактическим транспортным средством, сообщил Defense Blog. Как ни странно, но россияне сравнивают его простоту в эксплуатации и обслуживании с советским танком Т-34.

У многих экспертов при взгляде на этого "монстра" сразу же всплывают в памяти слова из известного шлягера "Я тебя слепила из того, что было". То, что визуально автомобиль неуклюжий, никого не волнует.

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Правда, пропагандисты Кремля забыли сказать, что автор разработки АГ-34 Алексей Гарагашьян (поэтому в названии индекс АГ) был уверен, что "этот вездеход хорошо подойдет обычным россиянам, проживающим в труднодоступной местности". Оказалось, что у ВПК РФ ничего достойного не нашлось и они просто приспособили гражданскую версию под нужды армии.

Фото: РГ

Сам разработчик заявляет, что заявленная паспортная грузоподъемность пикапа в полторы тонны является условной, поскольку для работы на сельском бездорожье он сделал двойной запас прочности, а для уменьшения стоимости владения поставил в моторную нишу дизельный ЯМЗ 534 мощностью 240 л. с. Его моторесурс не такой большой, как у зарубежных аналогов такого силового потенциала, но он не прихотлив к качеству солярки.

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Для продуктивной перевозки грузов размер кузова довели до вместимости трех стандартных поддонов. Если пристроить там продольные скамейки, то в кузове помещается восемь пассажиров. Общая формула вместительности составляет 2+4+4.

Поскольку российский автопром в санкционной изоляции, то этот внедорожник для села и охотников стал альтернативой зарубежным пикапам. Почти все детали и узлы изготовлены на Горьковском автомобильном заводе.

Та самая милитаризованная техника АГ-34 (AG-34), прошедшая 9 мая по центральной площади Тулы. Фото: reddit.com

Предполагалось, что в весеннее или осеннее бездорожье, снежной целиной или в поездках на охоту это будет замечательный инструмент для логистики где-то в глубинке. Еще несколько месяцев назад говорилось о том, что "АГ-34 абсолютно не интересен Министерству Обороны". Но теперь оказалось, что "на безрыбье и рак – рыба".

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Поэтому Минпромторг России решил подать этот вездеход как специальную разработку для армии. Как видим, и здесь соврали, но об этом населению России знать не нужно.