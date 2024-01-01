Росіяни вкрали у селян простий позашляховик для "потреб армії"

Створений автомобіль пропагандистські ЗМІ розхвалили й назвали "монстром-баггі" та універсальним тактичним транспортним засобом, повідомив Defense Blog. Як не дивно, але росіяни порівнюють його простоту в експлуатації та обслуговуванні з радянським танком Т-34.

У багатьох експертів з погляду на цього "монстра" відразу ж спливають у пам’яті слова з відомого шлягера "Я тебя слепила из того, что было". Те, що візуально автомобіль незграбний, нікого не хвилює.

Читайте також Росіяни почали воювати на китайських "гольф карах"

Щоправда, пропагандисти Кремля забули сказати, що автор розробки АГ-34 Олексій Гарагаш'ян (Алексей Гарагашьян – тому у назві індекс АГ) був впевнений, що "цей всюдихід добре підійде звичайним росіянам, які проживають у важкодоступній місцевості". Виявилося, що у ВПК РФ нічого гідного не знайшлося і вони просто пристосували цивільну версію під потреби армії.

Фото: РГ

Сам розробник заявляє, що заявлена паспортна вантажність пікапа у півтори тонни є умовною, оскільки для роботи на сільському бездоріжжі він зробив подвійний запас міцності, а для зменшення вартості володіння поставив у моторну нішу дизельний ЯМЗ 534 потужністю 240 к. с. Його моторесурс не такий великий, як у закордонних аналогів такого силового потенціалу, але він не примхливий до якості солярки.

Читайте також Росіяни знову спробували зробити автомобіль, і знову невдало

Для продуктивного перевезення вантажів розмір кузова довели до місткості трьох стандартних піддонів. Якщо прилаштувати там повздовжні лавки, то в кузові поміщається вісім пасажирів. Загальна формула місткості становить 2+4+4.

Оскільки російський автопром в санкційній ізоляції, то цей позашляховик для села та мисливців став альтернативою закордонним пікапам. Майже всі деталі та вузли виготовлено на Горьківському автомобільному заводі.

Та сама мілітаризована техніка АГ-34 (AG-34), що пройшла 9 травня центральною площею Тули. Фото: reddit.com

Передбачалося, що у весняне чи осіннє бездоріжжя, сніжною цілиною чи в поїздках на полювання це буде чудовий інструмент для логістики десь в глибинці. Ще кілька місяців тому йшлося про те, що "АГ-34 абсолютно не цікавий Міністерству Оборони". Але тепер виявилося, що "на безриб'ї й рак – риба".

Читайте також За легендарний танковий двигун до Т-34, який досі у строю, харківського конструктора розстріляли

Відтак Мінпромторг Росії вирішив подати цей всюдихід як спеціальну розробку для армії. Як бачимо, і тут збрехали, але про це населенню Росії знати не потрібно.