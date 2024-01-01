Російські війська тікають з Сирії на вкраденій в Україні вантажівці

Відео нещодавно з’явилося у мережі. Щоправда, воно не конкретно про автомобіль української належності, а про ставлення сирійців до російських військ. Про це йдеться в розповіді спеціалізованого ресурсу Militarnyi з посиланням на прихильницю України Pepel Klaasa.

Там без коментарів розповідається про те, як місцеві жителі проводжають колону автомобілів з втікачами "второйармиимира" жестами побажань у вигляді піднятого вгору середнього пальця. Красномовно вийшло.

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Однак в тій колоні на 37-39 секундах любительського відео промайнула біла середньотоннажна вантажівка з синім ізотермічним фургоном, на борту якої білою фарбою заводу-виробника нанесено напис великими буквами – "ПРОДУКТИ".

Звісно, машина йшла без номерних знаків. Оскільки навряд чи росіяни випускали подібні авто з українським позначенням, то найвірогідніше, що це авто було вкрадено в Україні.

Погодьтеся, напис саме українською мовою. Скриншот: Авто24

Найімовірніше, це за зовнішніми рисами ГАЗон Next, шасі якого ввезено до України ще в довоєнний період на один з чисельних заводів, де вітчизняний виробник налагодив випуск ізотермічних фургонів. Точно встановити виробника не вдалося, оскільки в Україні їх добрий десяток.

Не виключено, що хтось з виробників та власників фургона впізнає цей транспорт. Будемо вдячні підказці й можливістю продовжити тему.

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В редакції Авто24 схиляються до думки, що якийсь підрозділ окупаційних військ був через втрати відведений в тил не переформування, прихопивши з собою й вкрадений український фургон. Згодом цього відбулася ротація російського контингенту в Сирії, куди після відпочинку та переформування відправили виведений з України підрозділ.

Звісну, туди й поїхав добротно зроблений ізотермічний фургон з написом "ПРОДУКТИ". Перефарбовувати кузов та замальовувати те маркування ніхто не став, оскільки, за винятком однієї літери, той напис схожий на російський.