Российский FPV-дрон попал в украинский бронеавтомобиль МАС ТИ: какие последствия

Уничтожить украинских воинов не удалось. Несмотря на мощные заряды взрывчатки, направленной на уничтожение автомобиля и бойцов, ни один из пограничников даже не получил ранения. Об этом пишет информагентство ASPI news.

А вот бронированной машине МАС ТИ (MAS-TI) немного досталось. Машина разработки и производства военно-промышленной компании Military Armored Company, что стала площадкой для совместных разработок украинских производителей, доказала свою способность беречь жизнь личного состава.

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"После первого удара экипаж оперативно среагировал, продолжил движение и смог увернуться от других атакующих дронов. Автомобиль выполнил боевое задание и своим ходом покинул зону обстрела, сделав невозможным дальнейшее поражение", – говорится в сообщении aspi.com.ua.

Повреждение машины существенное, но не критично. Броневик отремонтируют и вернут в строй. Уже в ближайшее время он вступит на боевое дежурство спецподразделения "Тигры" ГПСУ.

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Это еще раз доказывает высокое качество украинской оборонной продукции, спасающей жизнь наших воинов на передовой.

Все принятые на вооружение серийные изделия в режиме реального времени проходят испытания и дорабатываются по подсказкам бойцов в соответствии с реальными боевыми условиями.

Именно поэтому этот тип автомобиля занимает ведущее место в автопарках специальных подразделений Вооруженных Сил под конкретные задачи: