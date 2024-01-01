Російський FPV-дрон влучив в український бронеавтомобіль МАС ТІ: які наслідки

Знищити українських воїнів не вдалося. Попри потужні заряди вибухівки, спрямованої на знищення автомобіля та бійців, жоден з прикордонників навіть не отримав поранення. Про це пише інформагентство ASPI news.

А ось броньованій машині МАС ТІ (MAS-TI) трохи дісталося. Машина розробки та виробництва військово-промислової компанії Military Armored Company, що стала майданчиком для спільних розробок українських виробників, довела свою здатність берегти життя особового складу.

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"Після першого удару екіпаж оперативно зреагував, продовжив рух і зміг ухилитися від інших атакуючих дронів. Автомобіль виконав бойове завдання та своїм ходом покинув зону обстрілу, унеможлививши подальше ураження", – йдеться в повідомленні aspi.com.ua.

Пошкодження машини суттєве, але не критичне. Броньовик відремонтують і повернуть у стрій. Вже найближчим часом він заступить на бойове чергування спецпідрозділу "Тигри" ДПСУ.

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Це вкотре доводить високу якість української оборонної продукції, яка рятує життя наших воїнів на передовій.

Усі прийняті на озброєння серійні вироби в режимі реального часу проходять випробування й доопрацьовуються за підказками бійців відповідно до реальних бойових умов.

Саме тому цей тип автомобіля займає чільне місце в автопарках спеціальних підрозділів Збройних Сил під конкретні завдання :