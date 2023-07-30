АвтоВАЗ выпускает некомплектные машины и отгружает их дилерам. Автосалоны вынуждены самостоятельно доукомплектовывать Lada, а иногда даже перекрашивать их.

Похоже, в страну-агрессор возвращается Советский Союз во всех его проявлениях. После того, как с российского рынка ушли все мировые автопроизводители, у них остался выбор только между местными “ладами” и “китайцами”. А теперь к этому добавилась еще одна проблема – качества и комплектности автомобилей.

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Дилеры "АвтоВАЗа" жалуются, что 60-70 процентов обновленной модели Vesta NG поступают в салоны в "недокомплекте". А внедорожникам Lada Niva Travel приходится переустанавливать бамперы и менять топливные шланги.

Автомобили с завода попадают в автосалоны без некоторых деталей. В частности, машинам не хватает тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС и пластиковой окантовки мультимедийной системы. Поэтому продать Lada дилеры не могут.

Практически сразу же после выезда из автосалона на автомобилях Lada Vesta NG начинает стучать стабилизатор поперечной устойчивости. Ведь раньше на этот автомобиль устанавливали качественную чешскую деталь, а после начала войны, когда прошло "импортозамещение" - местную - производства "Магнитогорская торгово-производственная компания", г. Магнитогорск.

Ранее на Lada Vesta NG обнаружили еще один брак. АвтоВАЗ заменил поставщика и конструкцию тормозных механизмов, поэтому суппорты и тормозные колодки поставляются из Китая. Их качество вызвало массу недовольства у владельцев машин. Китайские колодки скрипят с начала эксплуатации и изнашиваются через 10-11 тысяч пробега. Найти колодки других производителей в стране невозможно.

Вообще такое впечатление, что в Тольятти работают агенты СБУ, которым дали задачу уменьшить численность россиян. В частности, на той же "обновленной" Lada Vesta NG не оказалось усилителя заднего бампера (он находится под пластиковым бампером, во время аварии распределяя нагрузку). А зачем он там вообще был?

Lada Vesta NG будет выпускаться только в белом.

Серьезные проблемы у "АвтоВАЗа" с краской. На многих автомобилях Lada, пришедших в автосалоны, отмечена разница в цвете между металлическими и пластиковыми деталями. То есть крыло и бампер отличаются по цвету. Производитель объясняет это "трудностями в подборе поставщиков". И решают ее радикально – сокращением цветовой палитры до одного цвета – белого. Даже ранее выбор был невелик – всего четыре цвета, но и этого россиянам оказалось многовато. Выпуск разноцветных Lada планируется разве что к концу этого года. Если найдут поставщика, который обеспечит одинаковое прилегание краски к металлическим и пластиковым поверхностям.

Конечно, руководство "АвтоВАЗа" называет все эти проблемы выдумкой. Возможно, Госдура даже внесет в законодательство норму, где за критику российского автопрома посадят в тюрьму. Впрочем, президент АвтоВАЗа Максим Соколов признался, что машины без "простейших деталей" могут поступать в автосалоны. Дело, по его словам, заключается в пиковой скорости конвейера, на которую удалось выйти линии Lada Vesta. Некоторые поставщики за ней не успевают. Из-за этого принимаются "непростые управленческие решения": автомобили сходят с конвейера без некоторых деталей. Ничего это фраза не напоминает?

Недостающими деталями машины дооснащают на складе или в автосалоне, сказал Соколов, добавив, что ставят их за три-пять минут.

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Однако зачем так торопиться во время работы конвейера, если летом все работники завода АвтоВАЗ уйдут в вынужденный отпуск? Уже с 26 июля завод был остановлен из-за перебоев с поставками автомобильных комплектующих. А после выхода на работу с середины августа на линии сборки новой "Вести" будут их дособирать, причем в одну смену. Ведь на заводе скопилось более 10 тысяч некомплектных Vesta NG.

Кстати, рабочим "АвтоВАЗа" резко сократили зарплаты. Может быть, чтобы работали еще хуже?