"АвтоВАЗ" випускає некомплектні машини та відвантажує їх дилерам. Автосалони змушені самостійно доукомплектовувати Lada, а деколи - навіть перефарбовувати їх.

Схоже, в країну-агресор повертається Радянський Союз у всіх його проявах. Після того, як з російського ринку пішли усі світові автовиробники, в них залишився вибір лише між місцевими “ладами” та “китайцями”. А тепер до цього долучилась ще одна проблема – якості та комплектності автомобілів.

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Дилери “АвтоВАЗу” скаржаться, що 60-70 відсотків оновленої моделі Vesta NG надходять у салони в "недокомплекті". А позашляховикам Lada Niva Travel доводиться встановлювати заново бампери й міняти паливні шланги.

Автомобілі з заводу потрапляють в автосалони без деяких деталей. Зокрема, машинам не вистачає "тривожної" кнопки ЕРА-ГЛОНАСС і пластикової окантовки мультимедійної системи. Через це продати Lada дилери не можуть.

Практично одразу після виїзду з автосалону на автомобілях Lada Vesta NG починає стукати стабілізатор поперечної стійкості. Адже раніше на це авто встановлювали якісну чеську деталь, а після початку війни, коли пройшло “імпортозамєщєніє” – місцеву – виробництва "Магнітогорська торгово-виробнича компанія", м. Магнітогорськ.

Раніше на Lada Vesta NG виявили ще один брак. “АвтоВАЗ” замінив постачальника та конструкцію гальмівних механізмів, тож супорти й гальмівні колодки поставляються з Китаю. Їхня якість викликала масу незадоволення у власників машин. Китайські колодки скриплять з початку експлуатації і зношуються через 10-11 тисяч пробігу. Знайти колодки інших виробників в країні неможливо.

Взагалі, таке враження, що в Тольятті працюють агенти СБУ, яким дали завдання зменшити чисельність росіян. Зокрема, на тій же “оновленій” Lada Vesta NG не виявилося підсилювача заднього бампера (він знаходиться під пластиковим бампером, під час аварії розподіляючи навантаження). А навіщо він взагалі там був?

Lada Vesta NG буде випускатись лише в білому кольорі.

Серйозні проблеми у “АвтоВАЗу” з фарбою. На багатьох автомобілях Lada, які прийшли в автосалони, помічена різниця у кольорі між металевими та пластиковими деталями. Тобто крило і бампер відрізняються за кольором. Виробник пояснює це “труднощами у підборі постачальників”. І вирішують її радикально – скороченням палітри кольорів до одного кольору – білого. Навіть досі вибір був невеликий – всього чотири кольори, але й цього для росіян виявилось забагато. Випуск різнокольорових Lada планується хіба що під кінець цього року. Якщо знайдуть постачальника, який забезпечить однакове прилягання фарби на металеві та пластикові поверхні.

Звичайно, керівництво “АвтоВАЗу” називає всі ці проблеми вигадкою. Можливо, Держдура навіть внесе в законодавство норму, де за критику російського автопрому посадять у в’язницю. Втім, президент АвтоВАЗу Максим Соколов зізнався, що машини без "найпростіших деталей" можуть надходити в автосалони. Справа, за його словами, полягає в піковій швидкості конвеєра, на яку вдалося вийти лінії Lada Vesta. Деякі постачальники за нею не встигають.Через це ухвалюються "непрості управлінські рішення": автомобілі сходять з конвеєра без деяких деталей. Нічого цей вислів не нагадує?

Відсутніми деталями машини дооснащують на складі або в автосалоні, сказав Соколов, додавши, що ставлять їх за три-п'ять хвилин.

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Однак для чого так поспішати під час роботи конвеєра, якщо влітку всі працівники заводу “АвтоВАЗ” підуть у вимушену відпустку? Вже з 26 липня завод зупинили через перебої з поставками автомобільних комплектуючих. А після виходу на роботу з середини серпня на лінії складання нової “Вести” будуть їх дозбирати, причому в одну зміну. Адже на заводі накопичилося понад 10 тисяч некомплектних Vesta NG. До речі, робочим “АвтоВАЗу” різко скоротили зарплати. Можливо, щоб працювали ще гірше?