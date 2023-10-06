Статистика показала, что в нынешнем году большая часть ввозимых в Россию подержанных автомобилей были из Японии, но и эта лазейка с наступлением осени для россиян закрылась.

Японская таможенная служба подтвердила, что в Россию оформлено более четверти всего японского экспорта подержанных автомобилей. Это произошло из-за международных санкций, заставивших крупнейших мировых производителей автомобилей прекратить продажу своих машин в Россию.

Так начала действовать и Япония, хотя запрет на экспорт подержанных автомобилей она не вводила. Резкий спрос на подержанные автомобили побудил дилерские центры и сервисы онлайн-продаж поднять цены на такие автомобили. В этом году средняя стоимость авто с пробегом составила почти 8200 долларов США, хотя в 2020 году ценник был вдвое меньше.

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Эксперты российского аналитического агентства "Автостат" подсчитали, что более 50% из 303 000 подержанных автомобилей, импортированных в страну в течение января – августа этого года, были из Японии.

И вот долгожданный момент для мирового сообщества настал: перекрыт и этот путь. Запрещенный в августе правительством Японии экспорт в Россию всех автомобилей, в т.ч. с пробегом, кроме малолитражек, в сентябре уже дал свои результаты. Среди тех транспортных средств, которые все еще японцы экспортируют в Россию, остались не очень популярные в стране Toyota Yaris и Honda Fit.

Вторичный автомобильный рынок распространен во всем мире, покупать из рук не стесняются даже в развитых странах. Россия не исключение, но эту торговую нишу для страны-агрессорки международное сообщество закрыло. Фото: Autonews

Если ранее компания-экспортер подержанных автомобилей SV Alliance ежемесячно отправляла в Россию в среднем 6500 подержанных автомобилей, то в настоящее время отгрузки в РФ упали на 70%. Один из крупнейших экспортеров в РФ Element Trading, 50-процентная доля бизнеса которого в общих объемах экспорта приходилась на Россию, теперь сократил до менее 20%.

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Если для России снижение продаж автомобилей обернулось серьезным ухудшением экономики, то Япония быстро переориентировалась со сбытом и ничего не потеряла. В настоящее время она сосредоточена на перспективных рынках Новой Зеландии, Африки и Юго-Восточной Азии. Сейчас даже аборигены из бедных африканских стран имеют большую возможность выбора недорогих подержанных автомобилей, чем россияне.

Япония не стала останавливаться на легковушках. Недавно она добавила запрет на экспорт в РФ еще и тяжелых грузовиков.