Статистика показала, що у нинішньому році більша частина ввезених до Росії вживаних автомобілів були з Японії, але й ця лазівка з настанням осені для росіян зачинилася.

Японська митна служба підтвердила, що до Росії оформлено більше чверті всього японського експорту вживаних автомобілів. Це сталося через міжнародні санкції, що змусили найбільших світових виробників автомобілів припинити продаж своїх автомобілів до Росії.

Так почала діяти і Японія, хоча заборону на експорт вживаних авто вона не вводила. Різкий попит на б/в автомобілі спонукав дилерські центри та сервіси з онлайн-продажу підняти ціни на такі автомобілі. В цьому році середня вартість авто з пробігом становила майже 8200 доларів США, хоча у 2020 році цінник був удвічі меншим.

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Експерти російського аналітичного агентства "Автостат" підрахували, що "понад 50% із 303 000 вживаних автомобілів, імпортованих у країну протягом січня-серпня цього року, були з Японії".

І ось довгожданий момент для світової спільноти настав: перекрито і цей шлях. Заборонений у серпні урядом Японії експорт в Росію всіх автомобілів, у т.ч. вживаних, окрім малолітражок, у вересні вже дав свої результати. Серед тих транспортних засобів, які все ще японці експортують до Росії, лишилися не дуже популярні в країні Toyota Yaris і Honda Fit.

Вторинний автомобільний ринок поширений у всьому світі, “купувати з рук” не соромляться навіть в розвинутих країнах. Росія не виняток, але цю торгову нішу для країни-агресорки міжнародна спільнота закрила. Фото: Autonews

Якщо раніше компанія-експортер вживаних автомобілів SV Alliance щомісяця відправляла у Росію в середньому 6500 вживаних автомобілів, то нині відвантаження до РФ впали на 70%. Один з найбільших експортерів до РФ Element Trading, 50-процентна частка бізнесу якого в загальних обсягах експорту припадала на Росію, тепер скоротилася до менш як 20%.

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Якщо для Росії зниження продажу автомобілів обернулося серйозним погіршенням економіки, то Японія швидко переорієнтувалася зі збутом і нічого не втратила. Вона нині зосереджена на перспективних ринках Нової Зеландії, Африки та Південно-Східної Азії. Нині навіть аборигени з бідних африканських країн мають більшу можливість вибору недорогих вживаних авто, ніж росіяни.

Японія не стала зупинятися на легковиках. Нещодавно вона додала заборону на експорт до РФ ще й важких вантажівок.