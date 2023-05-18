Очередной "аналоговнет" тянули по полевой дороге с помощью УАЗика-пикапа.

В сети Интернет появилось изображение, на котором грузовой УАЗ буксирует роботизированную платформу военного назначения. По всей вероятности, оккупанты хотели такую систему применить на войне против Украины, однако вряд ли это им удалось.

Похоже, что на этом изображении фигурирует русский роботизированный комплекс "Платформа-М", считают в DEFENSE EXPRESS. Еще до полномасштабного вторжения россияне показывали эту систему в действии, и это было поистине эпическое зрелище. Даже во время показательного тест-драйва эта "танкетка" потеряла управление и наехала на журналиста и русского солдата.

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Российская "Платформа-М" падает на пропагандиста и военную армию РФ, стоп-кадр по пропагандистскому видео

В открытом доступе опубликованы следующие характеристики системы "Платформа-М": полная масса – 800 кг, полезная нагрузка – до 300 кг, в набор вооружения (по разным данным) могут входить 7,62 мм пулемет, до двух РПГ-26 и/или до 4 противотанковых ракет "Корнет". Длина корпуса "танкетки" – 1,6 метров, скорость хода – до 12 км/ч, заявленный запас хода – до 10 часов. В то же время радиус действия – всего 1500 метров от местоположения оператора.

Впервые комплекс "Платформа-М" рашисты продемонстрировали еще в 2015 году во время парада на "9 мая" в Калининграде. Российские пропагандисты утверждали, что армия РФ использовала эту роботизированную систему во время войны в Сирии, однако никаких визуальных подтверждений не дали. В то же время демонстрация систем "Платформа-М" действительно проходила во время учений "Запад-2021", где эти "танкетки" вроде бы выполняли задачи поддержки огнем мотострелковых подразделений армии РФ.

Кстати говоря "Боевой Запорожец" и другой военный транспорт, о котором мы не знали

В открытом доступе есть данные, что в 2015 году систему "Платформа-М" вроде бы получила на вооружение морская пехота Тихоокеанского флота РФ. Это может объяснять, какие именно войска оккупантов могли пытаться использовать эту "танкетку" против бойцов ВСУ на фронте.

Когда рашисты сами описывают "Платформа-М", то утверждают, что одним из "преимуществ" этой системы является простота управления, для которой требуется только ноутбук с соответствующим программным обеспечением и джойстик. Это же на самом деле является наибольшим недостатком системы, потому что именно поэтому "Платформа-М" не может действовать дальше 1,5 км от места, где должен сидеть оператор. Но это также объясняет, как получилось, что вся аппаратура управления этим "роботом" уместилась в кузов грузового УАЗа.

Демонстрация системы "Платформа-М" во время маневров "Запад-2021", изображение из открытых источников



Россияне также сами для себя говорят, что "Платформа-М" - это "лучше", чем "частично мобилизованные". Ибо если эта "танкетка" стоит "всего лишь" 2 миллиона рублей даже с поправкой на "откаты", то за погибшего "чмобика" нужно выплатить 5 миллионов рублей.

Но очевидно, что здесь вопрос с "воспроизводимостью ресурса". Если бы российский ВПК мог масштабировать производство систем "Платформа-М", то они бы точно появились на фронте раньше, чем в мае 2023 года, и точно не с таким курьезным результатом.