Черговий "аналоговнет" тягнули польовою дорогою за допомогою УАЗика-пікапа.

В мережі Інтернет з’явилось зображення, на якому вантажний УАЗ буксирує роботизовану платформу військового призначення. Цілком ймовірно, що окупанти хотіли таку систему застосувати на війні проти України, однак навряд чи це їм вдалось.

Схоже, що на цьому зображенні фігурує російський роботизований комплекс "Платформа-М", припускають у DEFENSE EXPRESS. Ще до повномасштабного вторгнення росіяни показували цю систему в дії, і це було справді епічне видовище. Навіть під час показового тест-драйву ця “танкетка” втратила керування та наїхала на журналіста та військового країни-окупанта.

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Російська "Платформа-М" падає на пропагандиста та військового армії РФ, стоп-кадр з пропагандистського відео

У відкритому доступі опубліковані такі характеристики системи "Платформа-М": повна маса – 800 кг, корисне навантаження – до 300 кг, в набір озброєння (за різними даними) можуть входити 7,62 мм кулемет, до двох РПГ-26 та/або до 4 протитанкових ракет "Корнет". Довжина корпусу "танкетки" - 1,6 метрів, швидкість ходу – до 12 км/год, заявлений запас ходу – до 10 годин. Водночас радіус дії – лише 1500 метрів від місця розташування оператора.

Вперше комплекс "Платформа-М" рашисти продемонстрували ще в 2015 році, під час параду на "9 травня" в Калінінграді. Російські пропагандисти стверджували, що армія РФ використовувала цю роботизовану систему під час війни в Сирії, однак жодних візуальних підтверджень цьому не дали. Водночас, демонстрація систем "Платформа-М" справді відбувалась під час навчань "Запад-2021", де ці "танкетки" начебто виконували завдання підтримки вогнем мотострілецьких підрозділів армії РФ.

До речі "Бойовий Запорожець" та інший військовий транспорт, про який ми не знали

У відкритому доступі є дані, що в 2015 році систему "Платформа-М" начебто отримала на озброєння морська піхота Тихоокеанського флоту РФ. Це може пояснювати, які саме війська окупантів могли намагатись використати цю "танкетку" проти бійців ЗСУ на фронті.

Коли рашисти самі описують "Платформа-М", то стверджують, що однією з "переваг" цієї системи є простота управління, для якої потрібно лише ноутбук із відповідним програмним забезпеченням та джойстик. Це ж насправді є найбільшим недоліком системи, бо саме через це "Платформа-М" не може діяти далі аніж 1,5 км від місця, де має сидіти оператор. Але це також пояснює, як так вийшло, що вся апаратура управління цим "роботом" вмістилась у кузов вантажного УАЗа.

Демонстрація системи "Платформа-М" під час маневрів "Запад-2021", зображення з відкритих джерел



Росіяни також самі для себе говорять, що мовляв "Платформа-М" - це "краще", аніж "частково мобілізовані". Бо якщо ця "танкетка" коштує "всього лише" 2 мільйони рублів навіть з поправкою на "відкати", то за загиблого "чмобіка" потрібно виплатити 5 мільйонів рублів.

Але очевидно, що тут питання із "відтворюваністю ресурсу". Бо якби російський ВПК міг би масштабувати виробництво систем "Платформа-М", то вони б точно з’явились на фронті раніше, аніж в травні 2023 року, і точно не з таким курйозним результатом.