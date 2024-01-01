Россияне признали превосходство БМП Bradley над собственной БМП-3

Материал "Результаты исследовательских испытаний БМП "Bradley" M2A2 ODS SA (США)", подготовленный авторами А.В. Мушиным и В.В. Конюченко, обнародовал исследователь бронетехники Андрей Тарасенко в своем Telegram-канале, пишет “Милитарный”.

Исследования проводились силами 38-го Научно-исследовательского института бронетехники Министерства обороны РФ, который находится в подмосковной Кубинке.

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Отмечается, что хоть документ и имеет определенные ошибки, однако из него получается, что американская M2A2 ODS SA значительно превосходит БМП-3. По словам Тарасенко – это фиаско советской и российской школы проектирования боевых машин пехоты.

Документ исследования захваченной M2A2 Bradley ODS-SA. Источник: Telegram-канал Btvt.info Андрея Тарасенко.

Защищенность

БМП M2A2 ODS SA по уровню устойчивости к снарядам и пулям превосходит БМП-3. По противоминной защите она также имеет преимущество благодаря применению двух слоев - алюминиевого и стального - на днище, дополнительном противоминном полимерном ковре и установленным амортизирующим креслам десанта.

Огневая мощь

По огневой мощи БМП M2A2 ODS SA также опережает БМП-3. Кучность стрельбы 25-мм автоматической пушки M242 в два раза выше, чем у 30-мм пушек 2А42 и 2А72, что значительно повышает эффективную дальность стрельбы.

Бронепробиваемость 25-мм бронебойно-подкалиберного снаряда вдвое превышает аналогичный показатель 30-мм снаряда 3УБР8.

Борт БМП M2A2 Bradley после попадания ПТРК. Источник: Telegram-канал btvt2019.

Эксплуатационные характеристики

С точки зрения эксплуатационно-технических характеристик M2A2 ODS SA имеет преимущества в удобстве доступа из десантного отделения к боевому, лучшей ремонтопригодности силового блока, генератора, боевого отделения и ствола пушки. Техническое обслуживание основных узлов происходит быстрее и с меньшими трудозатратами благодаря удобному доступу к ним.

В то же время БМП M2A2 ODS SA уступает БМП-3 в динамике, запасе хода, проходимости и способности преодолевать водные препятствия на плаву.

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По эргономике американская боевая машина превосходит БМП-3 благодаря большему объему забронированного пространства, наличию аппарели в десантном отделении и отсутствию конструктивных элементов между рабочими местами командира и наводчика, что позволяет экипажу свободно перемещаться между боевым и десантным отсеками.

Выводы исследования

Проблема полного несоответствия имеющихся образцов боевых машин пехоты ВС РФ современным требованиям была выявлена еще давно – машины типа БМП-3 непригодны для успешного наступления против укрепленной обороны противника.

Уничтожена российская БМП-3 в районе села Шевченко на угледарском направлении. Февраль 2024. Украина. Фото: @OSINTua (Kriegsforscher)

Их применение в атаке с высокой вероятностью приводит к уничтожению личного состава мотострелковых подразделений, а также самих боевых машин.

Фактически, они могут быть эффективными только для перевозки личного состава в прифронтовой полосе, участия в оборонительных действиях, встречных боях, форсировании водных преград и тому подобное.