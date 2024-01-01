Китайские грузовики заполонили российский рынок перевозок, но подержанные европейские выросли в цене

Доминирование китайского коммерческого транспорта всех размерных групп на рынке РФ несомненно, автомобильной интервенции не могут противостоять даже вместе взятые российские бренды КАМАЗ, Группа ГАЗ и УралАЗ. Эксперты европейских СМИ отмечают, что такая стремительная трансформация является беспрецедентной для истории транспорта. Издание 40ton.net приводит по этому поводу примеры сообщений в российских отраслевых СМИ.

В Новосибирске, недавно прошла конференция с содержательным названием "Китайские грузовики в России: опыт эксплуатации и перспективы". В выступлениях звучали негативные отзывы перевозчиков о китайских грузовиках.

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Владельцы компаний говорили о транспортных средствах, "разваливающихся после 500 000 километров". Для сравнения они приводили конкретные примеры, смысл которых сводился к одному – китайские автомобили га... галантно выглядят, но очень быстро ломаются.

"С европейскими брендами в среднем один на сто грузовиков был проблемным, с китайскими брендами это влияет на каждую вторую единицу", – отметил один из перевозчиков.

Российские СМИ также иронично заявляют, что для замены аккумуляторов в китайском тягаче "требуется высшее образование, 16 различных гаечных ключей, инструменты для управления электрическими системами и диагностический компьютер". Кроме того, что можно считать особенно странным, были высказаны многочисленные возражения относительно затрат.

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Проблема с покупкой и подбором запчастей настолько велика, что их "цены оказываются в 3-4 раза выше, чем в случае с европейскими брендами". Логика есть, поскольку не только за запчасти, но и за новые автомобили китайцы начали поднимать цены.

В свою защиту дилеры китайских брендов указали на постоянное совершенствование продукции. И также привели пример. Китайцы получают столько запросов на изменения, что один бренд сделал 130 модификаций за три года. Некоторые из них касались действительно серьезных тем, таких как защита контроллеров КПП от влаги.

При этом дилеры объяснили, что "российский рынок остается очень маленьким, неопределенным и дорогим с китайской точки зрения, что замедляет адаптацию к его требованиям".

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Однако это не мешает китайским производителям продолжать свою экспансию на российский рынок и они очень "довольны отсутствием какой-либо конкуренции", заполняя пробелы в сегменте грузовых автомобилей".

Пользуясь случаем и нынешним дефицитом техники, на российском рынке начали "драть три шкуры" даже за старые машины европейских брендов, не говоря уже о новых. Выросли они в цене существенно.

Вот один лишь пример, В сибирском регионе за 10-летнюю Scania G400 с 1,24 миллиона километров пробега просят 45 000 евро. Такие высокие цены на подержанные западные модели сейчас являются нормой для России.