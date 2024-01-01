Китайські вантажівки заполонили російський ринок перевезень, але вживані європейські виросли в ціні

Домінування китайського комерційного транспорту усіх розмірних груп на ринку РФ безсумнівне, автомобільній інтервенції не можуть запобігти навіть разом взяті російські бренди КАМАЗ, Група ГАЗ та УралАЗ. Експерти європейських ЗМІ зазначають, що така стрімка трансформація є безпрецедентною для історії транспорту. Видання 40ton.net наводить щодо цього приклади повідомлень у російських галузевих ЗМІ.

В Новосибірську, нещодавно пройшла конференція зі змістовною назвою "Китайські вантажівки в Росії: досвід експлуатації та перспективи". У виступах звучали негативні відгуки перевізників про китайські вантажівки.

Читайте також Китайці возять автовозами по 30 машин на причепі: фото, відео

Власники компаній говорили про транспортні засоби, що "розвалюються після 500 000 кілометрів". Для порівняння вони наводили конкретні приклади, зміст яких зводився до одного – китайські автомобілі га… гарно виглядають, але дуже швидко ламаються.

"З європейськими брендами в середньому одна на сто вантажівок була проблемною, з китайськими брендами це впливає на кожну другу одиницю", – зазначив один з перевізників.

Російські ЗМІ також іронічно заявляють, що для заміни акумуляторів у китайському тягачі "потрібна вища освіта, 16 різних гайкових ключів, інструменти для керування електричними системами та діагностичний комп'ютер". Крім того, що можна вважати особливо дивним, були висловлені численні заперечення щодо витрат.

Читайте також Китайці показали трактор з гумовими гусеницями, які можуть змінювати ширину

Проблема з купівлею і підбором запчастин настільки велика, що їх "ціни виявляються в 3-4 рази вищі, ніж у випадку з європейськими брендами". Логіка є, оскільки не тільки за запчастини, але й за нові автомобілі китайці почали підіймати ціни.

У свій захист дилери китайських брендів вказали на постійне вдосконалення продукції. І також навели приклад. Китайці отримують стільки запитів на зміни, що один бренд зробив 130 модифікацій за три роки. Деякі з них стосувалися дійсно серйозних тем, таких як захист контролерів КПП від вологи.

При цьому дилери пояснили, що "російський ринок залишається дуже маленьким, невизначеним і дорогим з китайського погляду, що уповільнює адаптацію до його вимог".

Читайте також Китайські мотоцикли ввозились в Україну за заниженою вартістю

Однак це не заважає китайським виробникам продовжувати свою експансію на російський ринок й вони дуже "задоволені відсутністю будь-якої конкуренції", заповнюючи прогалини в сегменті вантажних автомобілів".

Користуючись нагодою та теперішнім дефіцитом техніки, на російському ринку почали "дерти три шкури" навіть за старі машини європейських брендів, не кажучи вже про нові. Виросли вони в ціні суттєво.

Ось один лише приклад, В сибірському регіоні за 10-річну Scania G400 з 1,24 мільйона кілометрів пробігу просять 45 000 євро. Такі високі ціни на вживані західні моделі зараз є нормою для Росії.