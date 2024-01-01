Росіяни визнали перевагу БМП Bradley над власною БМП-3

Матеріал «Результати дослідницьких випробувань БМП «Bradley» M2A2 ODS SA (США)», підготований авторами А.В. Мушиним і В.В. Конюченком, оприлюднив дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко у своєму Telegram-каналі, пише “Мілітарний”.

Дослідження проводилися силами 38-го Науково-дослідного інституту бронетехніки Міністерства оборони РФ, який знаходиться у підмосковній Кубинці.

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Зазначається, що хоч документ і має певні помилки, однак з нього виходить, що американська M2A2 ODS SA значно перевершує БМП-3. За словами Тарасенка – це фіаско радянської та російської школи проєктування бойових машин піхоти.

Документ дослідження захопленої M2A2 Bradley ODS-SA. Джерело: Telegram-канал Btvt.info Андрія Тарасенка.

Захищеність

БМП M2A2 ODS SA за рівнем стійкості до снарядів і куль перевершує БМП-3. За протимінним захистом вона також має перевагу завдяки застосуванню двох шарів — алюмінієвого та сталевого — на днищі, додатковому протимінному полімерному килиму та встановленим амортизуючим кріслам десанту.

Вогнева потужність

За вогневою потужністю БМП M2A2 ODS SA також випереджає БМП-3. Кучність стрільби 25-мм автоматичної гармати M242 у два рази вища, ніж у 30-мм гармат 2А42 і 2А72, що значно підвищує ефективну дальність стрільби.

Бронепробивність 25-мм бронебійно-підкаліберного снаряда вдвічі перевищує аналогічний показник 30-мм снаряда 3УБР8.

Борт БМП M2A2 Bradley після влучання ПТРК. Джерело: Telegram-канал btvt2019.

Експлуатаційні характеристики

З погляду експлуатаційно-технічних характеристик M2A2 ODS SA має переваги у зручності доступу з десантного відділення до бойового, кращій ремонтопридатності силового блоку, генератора, бойового відділення та ствола гармати. Технічне обслуговування основних вузлів відбувається швидше і з меншими трудовитратами завдяки зручному доступу до них.

Водночас БМП M2A2 ODS SA поступається БМП-3 у динаміці, запасі ходу, прохідності та здатності долати водні перешкоди на плаву.

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За ергономікою американська бойова машина перевершує БМП-3 завдяки більшому об’єму заброньованого простору, наявності апарелі в десантному відділенні та відсутності конструктивних елементів між робочими місцями командира і навідника, що дозволяє екіпажу вільно переміщуватися між бойовим і десантним відсіками.

Висновки дослідження

Проблема повної невідповідності наявних зразків бойових машин піхоти ЗС РФ сучасним вимогам була виявлена ще давно – машини типу БМП-3 непридатні для успішного наступу проти укріпленої оборони противника.

Знищена російська БМП-3 у районі села Шевченко на вугледарському напрямку. Лютий 2024. Україна. Фото: @OSINTua (Kriegsforscher)

Їх застосування в атаці з високою ймовірністю призводить до знищення особового складу мотострілецьких підрозділів, а також самих бойових машин.

Фактично, вони можуть бути ефективними лише для перевезення особового складу у прифронтовій смузі, участі в оборонних діях, зустрічних боях, форсуванні водних перешкод тощо.