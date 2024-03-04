Если бы не электрические автомобили, солнечная, ветровая и ядерная энергетика, то глобальный рост выбросов за последние пять лет был бы втрое больше.

К таким выводам пришли эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) в ежегодном аналитическом исследовании "Мониторинг рынка чистой энергии". Указанный документ не только отслеживает развертывание экологически чистой энергии, но и широко описывает последствия для глобальных энергетических рынков.

Есть две новости, одна из которых хорошая, а другая – плохая. Одна из них заключается в том, что выбросы, связанные с энергетикой, выросли в 2023 году. Но хорошая новость заключается в том, что глобальные выбросы выросли менее сильно, чем в 2022 году, хотя и общий спрос на энергию ускорился.

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В 2023 году выбросы выросли на 410 миллионов тонн, или на 1,1%, по сравнению с ростом на 490 миллионов тонн годом ранее, достигнув рекордного уровня в 37,4 миллиарда тонн.

Страны с развитой экономикой наблюдали рекордное падение своих выбросов в 2023 году, несмотря на рост ВВП. Их выбросы упали до 50-летнего минимума, а спрос на уголь упал до уровней, которых не было с начала 1900-х годов.

Прошлый год стал первым, в котором не менее половины производства электроэнергии в развитых экономиках происходила из таких источников с низким уровнем выбросов, как возобновляемые источники энергии и атомная энергетика.

Фото: oilfiltersonline.com

Растущее количество электромобилей на дорогах, на которую приходится 1 из 5 продаж новых автомобилей во всем мире в 2023 году, также сыграла значительную роль в том, что спрос на нефть (с точки зрения энергетического содержания) не поднялся выше допандемического уровня.

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"За последние пять лет переход к чистой энергии прошел ряд стресс-тестов, и он продемонстрировал свою устойчивость. Пандемия, энергетический кризис и геополитическая нестабильность - все это могло сорвать усилия по созданию более чистых и безопасных энергетических систем. Зато во многих экономиках мы наблюдаем обратное", - сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.