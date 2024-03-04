Якби не електричні автомобілі, сонячна, вітрова та ядерна енергетика, то глобальне зростання викидів за останні п’ять років було б утричі більшим.

До таких висновків дійшли експерти Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) у щорічному аналітичному дослідженні "Моніторинг ринку чистої енергії". Зазначений документ не тільки відстежує розгортання екологічно чистої енергії, але й широко описує наслідки для глобальних енергетичних ринків.

Є дві новини, одна з яких гарна, а інша – погана. Одна з них полягає в тому, що викиди, пов’язані з енергетикою, зросли у 2023 році. Але хороша новина полягає в тому, що глобальні викиди зросли менш сильно, ніж у 2022 році, хоча й загальний попит на енергію прискорився.

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У 2023 році викиди зросли на 410 мільйонів тонн, або на 1,1%, порівняно зі зростанням на 490 мільйонів тонн роком раніше, досягнувши рекордного рівня в 37,4 мільярда тонн.

Країни з розвиненою економікою спостерігали рекордне падіння своїх викидів у 2023 році, попри зростання ВВП. Їхні викиди впали до 50-річного мінімуму, а попит на вугілля впав до рівнів, яких не було з початку 1900-х років.

Минулий рік став першим, у якому щонайменше половина виробництва електроенергії в розвинутих економіках відбувалася з таких джерел з низьким рівнем викидів, як відновлювані джерела енергії та атомна енергетика.

Фото: oilfiltersonline.com

Висхідна кількість електромобілів на дорогах, на яку припадає 1 з 5 продажів нових автомобілів у всьому світі у 2023 році, також зіграла значну роль у тому, що попит на нафту (з погляду енергетичного вмісту) не піднявся вище допандемічного рівня.

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"За останні п’ять років перехід до чистої енергії пройшов низку стрес-тестів, і він продемонстрував свою стійкість. Пандемія, енергетична криза та геополітична нестабільність — усе це могло зірвати зусилля зі створення чистіших і безпечніших енергетичних систем. Натомість у багатьох економіках ми спостерігаємо протилежне", - сказав виконавчий директор МЕА Фатіх Бірол.