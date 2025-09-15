Ровенскую объездную дорогу на Луцк исследуют на прочность

Работы на этом объекте начались в 2019 году, однако полномасштабное вторжение положило конец строительству на долгое время. Добрых три года участок объездной дороги оставался без надлежащего содержания.

Именно поэтому перед восстановлением масштабных строительных работ возникла необходимость в детальном анализе состояния покрытия, инженерных сооружений и тому подобное. Об этом сообщает на своей ФБ-странице Autostrada.

На объекте уже продолжаются земляные и геодезические работы. Одновременно на выборочных участках работают специалисты технического аудита компании: экипаж специалистов мобильной дорожной лаборатории проверяет состояние покрытия.

Задача поставлена одна – выявить все дефекты, чтобы при необходимости скорректировать инженерные решения и обеспечить качественное выполнение следующих этапов работ.

Что исследуют специалисты лаборатории:

сканирование дорожного покрытия для выявления дефектов;

оценка ровности покрытия, что непосредственно влияет на безопасность движения. Для этого используется лазерный профилометр, одновременно сканирует поверхность в 19 точках с шириной захвата 4,5 м. Измерения проводятся в соответствии с международным индексом ровности IRI (International Roughness Index);

определение шероховатости дорожного полотна по показателю сцепления IFI (International Friction Index);

измерение статической нагрузки, которое позволяет оценить несущую способность и долговечность дорожной одежды, определить ее прочностные и деформационные характеристики.

В комплектацию мобильных лабораторий Autostrada входят высокоточное оборудование, обеспечивающее полный цикл испытаний – от контроля уплотнения грунтов до анализа асфальтобетонных смесей и проверки слоев дорожной одежды.

Благодаря точным приборам, оборудованию и различного лабораторного инструментария есть возможность не только оперативно оценить состояние нового покрытия, но и выявлять дефекты непосредственно в движении, со скоростью транспортного потока.