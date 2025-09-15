Рівненську об'їзну дорогу на Луцьк досліджують на міцність

Роботи на цьому об'єкті розпочалися у 2019 році, однак повномасштабне вторгнення поклало край будівництву на довгий час. Добрих три роки ділянка об'їзного шляху залишалася без належного утримання.

Саме через це перед відновленням масштабних будівельних робіт постала потреба в детальному аналізі стану покриття, інженерних споруд тощо. Про це повідомляє на своїй ФБ-сторінці Autostrada.

На об’єкті вже тривають земляні та геодезичні роботи. Одночасно на вибіркових ділянках працюють спеціалісти технічного аудиту компанії: екіпаж фахівців мобільної дорожньої лабораторії перевіряє стан покриття.

Фото: Autostrada



Завдання поставлено одне – виявити всі дефекти, щоб за потреби скоригувати інженерні рішення та забезпечити якісне виконання наступних етапів робіт.

Що досліджують фахівці лабораторії:

сканування дорожнього покриття для виявлення дефектів;

оцінка рівності покриття, що безпосередньо впливає на безпеку руху. Для цього використовується лазерний профілометр, що одночасно сканує поверхню у 19 точках із шириною захоплення 4,5 м. Вимірювання проводяться відповідно до міжнародного індексу рівності IRI (International Roughness Index);

визначення шорсткості дорожнього полотна за показником зчеплення IFI (International Friction Index);

вимірювання статичного навантаження, яке дає змогу оцінити несучу здатність та довговічність дорожнього одягу, визначити його міцність і деформаційні характеристики.

В комплектацію мобільних лабораторій Autostrada входять високоточне обладнання, що забезпечує повний цикл випробувань – від контролю ущільнення ґрунтів до аналізу асфальтобетонних сумішей та перевірки шарів дорожнього одягу.

Фото: Autostrada

Завдяки точним приладам, устаткуванню та різного лабораторного інструментарію є змога не лише оперативно оцінити стан новозбудованого покриття, але й виявляти дефекти безпосередньо у русі, зі швидкістю транспортного потоку.