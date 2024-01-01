Японська дорожна техніка допоможе відремонтувати дороги в Миколаєві

Уся техніка для КП ЕЛУ автодоріг Миколаєва від одного виробника – Sakai Heavy Industries, LTD. Придбала дорожні машини й передала у дар уряд Японії. Про це йдеться на сторінці мерії Миколаєва.

Винятковим та рідкісним у цьому пакеті допомоги є гігантський 10-метровий у довжину дорожній різак Sakai ER555F.

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Редакція Авто23 писала місяць тому, що фреза такої ж моделі працює у комунальному підприємстві "Міське дорожнє управління" Херсона. Спецтехніка також надійшла у подарунок від японців – Japan international cooperation agency (JICA).

Фото: мерія Миколаєва

Фрезерувальна 28-тонна машина необхідна для обласних центрів з розгалуженою мережею асфальтових вулиць, проспектів, площ чи дворових проїздів та паркувальних майданчиків.

Подарований різак акуратно себе поводить в операційному режимі на вуличній мережі, де багато люків та бордюрного каменю. Там використовується технологія візка, що різальним барабаном реагує на перешкоди під час роботи.

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За один прохід фреза зчісує смугу шириною 2,3 м, за два проходи вона може заглиблюватися до 45 см.

В моторній ніші цього гіганта (див. демонстраційне відео внизу) стоїть дизельний двигун Komatsu SAA6D140E-5 (EPA-Tier2) об'ємом 15,24 л максимальною потужністю 420 кВт (571 к.с.). Такими силовими агрегатами Komatsu комплектує свою спецтехніку великої розмірної групи – бульдозери (D275A-6), екскаватори (PC800), фронтальні навантажувачі (WA500-6).

Фото: мерія Миколаєва

З настанням тепла у дорожників ремонтних робіт на вуличній мережі міста зібралося вдосталь і отримана фреза Sakai простоювати не буде. Як і асфальтові катки цього ж бренду, яких у пакеті допомоги аж чотири.

І це не єдина допомога від японського народу. Раніше місто отримало від уряду Японії тромель, асфальтоукладач та іншу вкрай необхідну дорожникам техніку.