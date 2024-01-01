Японці подарували херсонським дорожникам китайський різак асфальту: що це за техніка

В парк комунального підприємства "Міське дорожнє управління" надійшов подарунок від Japan international cooperation agency (JICA). Японські партнери придбали громаді дорожній різак Sakai ER555F-S. Про це йдеться в офіційному повідомлення Херсонської мерії.

Спецтехніка від уже знаного у всьому світі китайського виробника Sakai Heavy Industries LTD допоможе дорожній службі тримати в належному стані вулиці, двори, площі. Головне, що зібраний відфрезерований матеріал в рециклінговій технології знову повернеться в дорожнє виробництво.

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В операційному режимі майже 28-тонна фрезерувальна машина (див. презентаційне відео внизу) довжиною в 10 метрів та висотою у 3,1 метра доволі результативна завдяки потужному двигуну та продуктивному робочому фрезерувальному органу.

Тут стоїть дизельний двигун Komatsu SAA6D140E-5 (EPA-Tier2) об'ємом 15,24 л японського виробництва з максимальною потужністю 420 кВт (571 к.с.). Такими силовими агрегатами Komatsu комплектує свою спецтехніку великої розмірної групи – бульдозери (D275A-6), екскаватори (PC800), фронтальні навантажувачі (WA500-6).

Фото: мерія Херсона

Фреза з сегментами зубів легко піддається ремонту, оскільки замінюється не весь орган, а його зношені чи пошкоджені різаки. Тут дорожники отримають економію розхідного інструментарію.

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Втім, повторне використання відфрезерованого матеріалу також дозволить громаді суттєво зекономити. Це робить фрезерні роботи прибутковими.

Дорожники Херсона не вперше отримують техніку від JICA. В межах програми міжнародної технічної допомоги за програмою екстреного відновлення згадана вище агенція передала міському дорожньому управлінню три самоскиди, три бортові вантажівки та два трактори.