Японцы подарили херсонским дорожникам китайский резак асфальта: что это за техника

В парк коммунального предприятия "Городское дорожное управление" поступил подарок от Japan international cooperation agency (JICA). Японские партнеры приобрели громаде дорожный резак Sakai ER555F-S. Об этом говорится в официальном сообщении Херсонской мэрии.

Спецтехника известного во всем мире китайского производителя Sakai Heavy Industries LTD поможет дорожной службе держать в надлежащем состоянии улицы, дворы, площади. Главное, что собранный отфрезерованный материал в рециклинговой технологии снова вернется в дорожное производство.

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В операционном режиме почти 28-тонная фрезеровочная машина (см. презентационное видео внизу) длиной в 10 метров и высотой в 3,1 метра довольно результативная благодаря мощному двигателю и производительному рабочему фрезеровальному органу.

Здесь стоит дизельный двигатель Komatsu SAA6D140E-5 (EPA-Tier2) объемом 15,24 л японского производства с максимальной мощностью 420 кВт (571 л.с.). Такими силовыми агрегатами Komatsu комплектует свою спецтехнику большой размерной группы – бульдозеры (D275A-6), экскаваторы (PC800), фронтальные погрузчики (WA500-6).

Фото: мэрия Херсона

Фреза с сегментами зубов легко поддается ремонту, поскольку заменяется не весь орган, а его изношенные или поврежденные резаки. Здесь дорожники получат экономию расходного инструментария.

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Впрочем, повторное использование отфрезерованного материала также позволит громаде существенно сэкономить. Это делает фрезерные работы прибыльными.

Дорожники Херсона не впервые получают технику от JICA. В рамках программы международной технической помощи по программе экстренного восстановления упомянутое агентство передало городскому дорожному управлению три самосвала, три бортовые грузовики и два трактора.