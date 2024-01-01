Для чего Херсону понадобился компактор - бульдозер на железных колесах

Специальный трактор Bomag BC 673 RB-5 на четырех металлических зубчатых колесах и с фронтальным бульдозерным отвалом будет работать на уплотнении и одновременном прессовании многократных слоев мусора на полигоне твердых бытовых отходов.

Эта машина городу была крайне необходима. Как сообщает начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко на своей странице в Facebook, после деоккупации громаде грозил мусорный кризис. Его совместными усилиями коммунальщиков, хозяйств и предприятий, партнеров и благотворителей удалось избежать.

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Однако из-за отсутствия специализированной трамбовочной техники на полигоне ТБО образовались большие горы мусора. Обычный бульдозер даже тяжелой размерной группы на таких операциях малоэффективен, поскольку его гусеничная ходовая база служит в первую очередь для высокой проходимости и уменьшения удельного веса от многотонной машины на поверхность грунта.

Высокая кабина оператора похожа на офис – просторно, светло, тепло, свежо. Фото: Экополис

Использование мощного бульдозера на свалках еще и малопродуктивно, поскольку на гусеничных траках постоянно налипает мусор и механизатору приходится их регулярно очищать. Это отбирает время.

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Компактор тех проблем не имеет. У него стальные колеса не сплошной цилиндрической формы, а наборные в виде зубчатых дисков. Каждое из четырех колес имеет по пять нанизанных на ось дисков.

Такие стальные колеса вследствие тупых конусных зубьев имеют малую площадь прилегания к поверхности. Поскольку здесь не плоская основа как на цилиндре или траке гусеницы, то даже при одинаковой массе с бульдозером компактор осуществляет трамбовку мусора в 4-7 раз лучше. К тому же зубчатый обод неподвластен налипанию мусора.

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Уплотнители мусора Bomag имеют мировое признание. Самые популярные модели в классе от 30 до 40 тонн. Одна из них прибыла в "Экополис" и уже введена в эксплуатацию.

Компактор Bomag BC 673 RB-5 вместе с фронтальным отвалом и его защитным высоким козырьком имеет 34-тонную массу. Кроме того, он еще и довольно габаритный – длина 9,11 м, ширина 3,8 м, а высота 4,06 м.

Габариты компактора сопоставить можно относительно человеческого роста. Фото: Экополис

В моторной подкапотной нише стоит дизельный двигатель Mercedes-Benz OM471 LA мощностью 340 кВт/462 л.с. при максимальном крутящем моменте 1700 об/мин.

Эту спецтехнику в рамках субпроекта № 4 "Неотложное улучшение управления отходами разрушений" для города приобрело японское агентство международного сотрудничества Программы экстренного восстановления JICA. Только компактором эта организация не ограничилась.

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Вчера,18 ноября, от агентства JICA коммунальное предприятие "Экополис" в рамках упомянутого проекта получило новейшее оборудование для переработки строительных отходов. Парк спецтехники пополнили самоходная мобильная первичная щековая дробилка Terex Finlay J-1170R+ и такая же самоходная вторичная роторная дробилка Terex Finlay I-120RS. Также пришла ситовая машина (грохот) Terex-Finlay 694+.

Дробилки и сито переработают строительный мусор для повторного использования. Фото: Фото: Экополис

"Это оборудование позволит значительно ускорить процесс ликвидации последствий разрушений, вызванных военной агрессией рф. Дробилки и грохот будут использоваться для переработки строительного мусора, образовавшегося в результате обстрелов и разрушений от боевых действий. Полученный материал можно будет использовать повторно в строительстве", – сообщается на странице "Экополис" в Facebook,