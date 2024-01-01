Для чого Херсону знадобився компактор - бульдозер на залізних колесах

Спеціальний трактор Bomag BC 673 RB-5 на чотирьох металевих зубчастих колесах та з фронтальним бульдозерним відвалом працюватиме на ущільненні й одночасному пресуванні багаторазових шарів сміття на полігоні твердих побутових відходів.

Ця машина місту була вкрай необхідна. Як повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко на своїй сторінці в Facebook, після деокупації громаді загрожувала сміттєва криза. Її спільними зусиллями комунальників, господарств та підприємств, партнерів й благодійників вдалося уникнути.

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Однак через відсутність спеціалізованої трамбувальної техніки на полігоні ТПВ утворилися великі гори сміття. Звичайний бульдозер навіть важкої розмірної групи на таких операціях малоефективний, оскільки його гусенична ходова база служить в першу чергу для високої прохідності та зменшення питомої ваги від багатотонної машини на поверхню ґрунту.

Висока кабіна оператора схожа на офіс – просторо, світло, тепло, свіжо. Фото: Екополіс

Використання потужного бульдозера на звалищах ще й малопродуктивне, оскільки на гусеничних траках постійно налипає сміття і механізатору доводиться їх регулярно очищати. Це відбирає час.

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Компактор тих проблем не має. У нього сталеві колеса не суцільної циліндричної форми, а набірні у вигляді зубчастих дисків. Кожне з чотирьох коліс має по п’ять нанизаних на вісь дисків.

Такі сталеві колеса внаслідок тупих конусних зубів мають малу площу прилягання до поверхні. Оскільки тут не пласка основа як на циліндрі чи траку гусениці, то навіть при однаковій масі з бульдозером компактор здійснює трамбування сміття в 4-7 разів краще. До того ж зубчастий обід непідвладний налипанню сміття.

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Ущільнювачі сміття Bomag мають світове визнання. Найпопулярніші моделі у класі від 30 до 40 тонн. Одна з них прибула в "Екополіс" і вже введена в експлуатацію.

Компактор Bomag BC 673 RB-5 разом з фронтальним відвалом та його захисним високим козирком має 34-тонну масу. Окрім того, він ще й доволі габаритний – довжина 9,11 м, ширина 3,8 м, а висота 4,06 м.

Габарити компактора співставити можна відносно людського росту. Фото: Екополіс

В моторній підкапотній ніші стоїть дизельний двигун Mercedes-Benz OM471 LA потужністю 340 кВт/462 к.с. при максимальному крутному моменті 1700 об/ хв.

Цю спецтехніку у рамках субпроєкту № 4 "Невідкладне покращення управління відходами руйнувань" для міста придбало японське агентство міжнародного співробітництва Програми екстреного відновлення JICA. Лише компактором ця організація не обмежилася.

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Вчора,18 листопада, від агентства JICA комунальне підприємство "Екополіс" у рамках згаданого проєкту отримало новітнє обладнання для перероблювання будівельних відходів. Парк спецтехніки поповнили самохідна мобільна первинна щокова дробарка Terex Finlay J-1170R+ і така ж самохідна вторинна роторна дробарка Terex Finlay I-120RS. Також прийшла ситова машина (грохот) Terex-Finlay 694+.

Дробарки та сито перероблять будівельне сміття для повторного використання. Фото: Фото: Екополіс

"Це обладнання дозволить значно прискорити процес ліквідації наслідків руйнувань, спричинених військовою агресією рф. Дробарки та грохот будуть використовуватися для переробки будівельного сміття, що утворилося внаслідок обстрілів та руйнувань від бойових дій. Отриманий матеріал можна буде використовувати повторно у будівництві", – повідомляється на сторінці "Екополіс" в Facebook,