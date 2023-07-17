Рятувальна служба ДСНС Херсонської області отримала в подарунок ще дві амфібії "Богун", що можуть пересуватися сушею, водою та іншими перепонами.

Вкрай необхідну техніку для операцій порятунку придбали за кошти, зібрані фондом United24, глобальної ініціативи у підтримці України. В нинішні вихідні працівники ДСНС провели тест-драйв отриманих машин та відшліфували операційні навички.

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Умовні рятувальні роботи вони проводили як на суші, так і на водоймі, долаючи усілякі перешкоди, що можуть виникнути під час рятувальних операцій. Водії нової спецтехніки призвичаювалися до управління машинами, у тому числі при пересуванні водною поверхнею.

У навчанні три поти збігло, але на завданні в реальних умовах усі дії уже будуть відшліфовані. Фото ДСНС

17 липня обидві амфібії "Богун" заступили на чергування у складі оперативних підрозділів ДСНС Херсонської області.

Спецтехніка такого виконання бере свій родовід від всюдиходів Shepr Pro. Ця модифікація розроблена спеціально для рятувальних операцій підрозділів ДСНС. Такі машини добре себе зарекомендували під час рятувальних робіт у зоні підтоплення населених пунктів через підрив загарбниками дамби Каховської ГЕС.

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Машина здатна транспортувати у критому салоні шістьох рятувальників та двох потерпілих (евакуйованих). За потреби кількість людей може бути зменшена для розміщення нош з важкохворими, пораненими. Загальна маса амфібії з вантажем та пасажирами становить 1600 кілограмів.

Тут стоїть дизельний двигун Kubota на 44,3 к.с. та механічна 5-ступенева коробка передач. Такий силовий потенціал дозволяє розвивати по суші щонайбільше 45 км/год, а по воді – 6 км/год. Рушійною силою для пересування по водоймі служать шини низького тиску з високими ґрунтозачіпками, що при пересуванні водою працюють як веслярі.

Це не перше постачання такої спецтехніки на Херсонщину. У червні сюди вже прийшли чотири амфібії "Богун", що заступили на чергування у підрозділах ДСНС області. Фото: ДСНС