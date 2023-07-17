Спасательная служба ГСЧС Херсонской области получила в подарок еще две амфибии "Богун", которые могут передвигаться по суше, воде и другим преградам.

Крайне необходимую технику для спасательных операций приобрели за средства, собранные фондом United24, глобальной инициативы по поддержке Украины. В нынешние выходные работники ГСЧС провели тест-драйв полученных машин и отшлифовали операционные навыки.

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Условные спасательные работы они проводили как на суше, так и на водоеме, преодолевая всяческие препятствия, которые могут возникнуть во время спасательных операций. Водители новой спецтехники привыкали к управлению машинами, в том числе при передвижении по водной поверхности.

В учебе три пота сбежало, но на задании в реальных условиях все действия уже будут отшлифованы. Фото ГСЧС

17 июля обе амфибии "Богун" заступили на дежурство в составе оперативных подразделений ГСЧС Херсонской области.

Спецтехника такого исполнения берет свою родословную от вездеходов Shepr Pro. Эта модификация разработана специально для спасательных операций подразделений ГСЧС. Такие машины хорошо себя зарекомендовали во время спасательных работ в зоне подтопления населенных пунктов из-за подрыва захватчиками дамбы Каховской ГЭС.

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Машина способна транспортировать в крытом салоне шестерых спасателей и двух пострадавших (эвакуированных). При необходимости количество людей может быть уменьшено для размещения ношей с тяжелобольными, ранеными. Общая масса амфибии с грузом и пассажирами составляет 1600 кг.

Здесь стоит дизельный двигатель Kubota на 44,3 л.с. и механическая 5-ступенчатая коробка. Такой силовой потенциал позволяет развивать по суше не более 45 км/ч, а по воде – 6 км/ч. Движителем для передвижения по водоему служат шины низкого давления с высокими грунтозацепами, которые при передвижении по воде работают как гребцы.

Это не первая поставка такой спецтехники на Херсонщину. В июне сюда уже пришли четыре амфибии "Богун", заступившие на дежурство в подразделениях ГСЧС области. Фото: ГСЧС