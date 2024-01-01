Японская дорожная техника поможет отремонтировать дороги в Николаеве

Вся техника для КП ЭЛУ автодорог Николаева от одного производителя – Sakai Heavy Industries, LTD. Приобрела дорожные машины и передало в дар правительство Японии. Об этом говорится на странице мэрии Николаева.

Исключительным и редким в этом пакете помощи является гигантский 10-метровый в длину дорожный резак Sakai ER555F.

Читайте также Автомастерская в Николаеве переделывает легковые авто в военные машины: видео

Редакция Авто23 писала месяц назад, что фреза такой же модели работает в коммунальном предприятии "Городское дорожное управление" Херсона. Спецтехника также поступила в подарок от японцев – Japan international cooperation agency (JICA).

Фото: мэрия Николаева

Фрезеровальная 28-тонная машина необходима для областных центров с разветвленной сетью асфальтовых улиц, проспектов, площадей или дворовых проездов и парковочных площадок.

Подаренный резак аккуратно себя ведет в операционном режиме на уличной сети, где много люков и бордюрного камня. Там используется технология тележки, что режущим барабаном реагирует на препятствия во время работы.

Читайте также Николаевских детей будут возить в школу на новеньких Volkswagen Multivan

За один проход фреза счесывает полосу шириной 2,3 м, за два прохода она может углубляться до 45 см.

В моторной нише этого гиганта (см. демонстрационное видео внизу) стоит дизельный двигатель Komatsu SAA6D140E-5 (EPA-Tier2) объемом 15,24 л максимальной мощностью 420 кВт (571 л.с.). Такими силовыми агрегатами Komatsu комплектует свою спецтехнику большой размерной группы – бульдозеры (D275A-6), экскаваторы (PC800), фронтальные погрузчики (WA500-6).

Фото: мэрия Николаева

С наступлением тепла у дорожников ремонтных работ на уличной сети города накопилось вдоволь и полученная фреза Sakai простаивать не будет. Как и асфальтовые катки этого же бренда, которых в пакете помощи аж четыре.

И это не единственная помощь от японского народа. Ранее город получил от правительства Японии тромель, асфальтоукладчик и другую крайне необходимую дорожникам технику.