Старой доброй лопате уже столько веков, что заменить ее чем-то более совершенным хочется даже людям, далеким от инженерии и изобретательства. Тем более, когда речь идет о таком скучном деле, как уборка снега.

В домохозяйствах с большим достатком этот вопрос решается просто: кто-то берет несколько тысяч гривен и едет в магазин, где покупает моторизованный снегоуборщик. И то, что он может работать только два-три утра в год, никого не огорчает.

Но для граждан без подобных амбиций есть альтернатива в виде снегоуборщика с мускульным приводом. Он потребует от оператора определенных усилий, но в отличие от лопаты, механизму нужно меньше затрат энергии – за счет оптимального приложения вектора силы и отсутствия лишних движений.

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Кроме того, правильно построенный ручной снегоуборщик не нагружает слабые места организма человека (например, поясницу), а работает в основном за счет мощных мышц ног. Важно также, что сделать такую ​​механическую снегоуборочную машину можно и своими руками.

Как сделать ручную снегоуборочную машину

Несколько типовых конструкций можно увидеть на иллюстрациях, но кроме этого нужно знать перечень важных требований:

Суть всех устройств в том, чтобы обеспечить опору “лопаты” в вертикальной плоскости не на руки, а на землю. Поэтому нужны колесики или полозья;

Важна точка приложения усилия для перемещения кучи снега параллельно земле. Если она будет слишком высоко, вся конструкция вместе со снегом будет бесполезно прижиматься к земле. Если низко – придется усиливать отвал, чтобы он не заваливался на оператора.

В зависимости от геометрии территории, подлежащей уборке, и длины пролетов надо определиться, где вы будете накапливать собранный снег. Если отвал (лопата) будет стоять под прямым углом к ​​вектору движения, снег придется расчищать к концу перегона, или – пока он начнет пересыпаться через отвал. Если выставить отвал под углом (с его значением надо поэкспериментировать), снег будет откидываться в сторону. Но тогда лучше использовать четыре колеса.

Если вам надо будет прочищать в основном дорожки, выберите конструкцию, которая раздвигает снег в обе стороны.

Четырехколесная конструкция наиболее удобна в пользовании, поскольку не требует контролировать усилия в вертикальной плоскости. И “”косой” отвал с ней работает увереннее. Но и изготовить ее сложнее

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Элементарное устройство для ручной уборки снега – фактически лопата с колесиками. Но по принципу действия девайс работает как микробульдозер

Такой снегоуборщик фабричного производства явно не рассчитан на мокрый снег и наст: кулисы регулировки углов отвала и ручки сделаны из тонкого металла, который не выдержит нагрузок

Эта самодельная снегоуборочная машина выполнена по всем правилам: с прочной рамой и выгодным углом приложения усилия. Поворотный узел отвала отнюдь не одноразовый

Интересное устройство, которое при наличии лесоматериалов под рукой можно сделать за час-два. Оно разгребает снег по-особенному – в обе стороны, что удобно при очистке дорожек во дворе и саду

Гибрид снегоуборочной машины и большой лопаты можно сделать из распиленной пополам 200-литровой бочки. Но нижнюю и боковые металлические кромки надо усиливать хотя бы рейкой

Рекомендация Авто24

Прежде чем взяться за изготовление ручной снегоуборочной машины собственными силами, взвесьте свои возможности и посмотрите прогноз погоды. Возможно, изготовление высокоэффективного устройства отберет у вас слишком много времени, а снегопадов в этом году больше не будет – то и в конце концов есть смысл немного напрячься и очистить двор с помощью обычной лопаты?

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