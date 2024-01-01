Румынский штраф перевозчикам возрастет до почти 900 тысяч гривен

Отсрочка внедрения GPS-мониторинга транспортных средств, перевозящих грузы с кодом ITU, произошла из-за неподготовленности органов власти. Причина тогда была понятна – отсутствие готового программного обеспечения. Применение санкций за неиспользование систем GPS приостановлено с 1 июля 2024 года до 31 марта 2025 года.

С первой минуты наступления 1 апреля перевозчикам грозят значительные штрафы, если система GPS не будет работать. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Об этом сообщает ассоциация UNTRR, Национальный союз автомобильных перевозчиков Румынии.

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В соответствии с GEO 41/2022, транспортные операторы наказываются штрафом от 10 000 до 50 000 лей для физических лиц или штрафом от 20 000 до 100 000 леев для юридических лиц, если они не соблюдают положения ст. 8 2, соответственно:

(1) Автомобильный транспортный оператор обязан обеспечить передачу текущих данных о местонахождении транспортного средства, что является объектом декларирования, в течение всего маршрута перевозки товаров, которые являются объектом мониторинга, через систему электронного транспорта RO.

(2) Автомобильный транспортный оператор обязан оборудовать транспортные средства конечными телекоммуникационными устройствами, которые используют технологии спутникового позиционирования и передачи данных, указанные в ст. 4 абзац. (1) письмо. b1).

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Кроме того, водитель транспортного средства наказывается штрафом в размере от 5 000 до 10 000 леев, если он не придерживается статьи 8 3, которая предусматривает, что водитель должен включить устройство позиционирования перед началом перевозки на национальной территории, соответственно выключить устройство позиционирования только после доставки товара до заявленного места на национальной территории или после выезда с национальной территории.