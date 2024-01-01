Румунський штраф перевізникам зросте до майже 900 тисяч гривень

Відтермінування впровадження GPS-моніторингу транспортних засобів, що перевозять вантажі з кодом ITU, сталося через непідготовленість органів влади. Причина тоді була зрозуміла – відсутність готового програмного забезпечення. Застосування санкцій за невикористання систем GPS призупинено з 1 липня 2024 року до 31 березня 2025 року.

З першої хвилини настання 1 квітня перевізникам загрожують значні штрафи, якщо система GPS не працюватиме. Рішення остаточне й оскарженню не підлягає. Про це повідомляє асоціація UNTRR, Національний союз автомобільних перевізників Румунії.

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Відповідно до GEO 41/2022, транспортні оператори караються штрафом від 10 000 до 50 000 лей для фізичних осіб або штрафом від 20 000 до 100 000 леїв для юридичних осіб, якщо вони не дотримуються положень ст. 8 2, відповідно:

(1) Автомобільний транспортний оператор зобов’язаний забезпечити передачу поточних даних про місцеперебування транспортного засобу, що є об’єктом декларування, протягом усього маршруту перевезення товарів, які є об’єктом моніторингу, через систему електронного транспорту RO.

(2) Автомобільний транспортний оператор зобов’язаний обладнати транспортні засоби кінцевими телекомунікаційними пристроями, які використовують технології супутникового позиціювання та передачі даних, зазначені у ст. 4 абзац. (1) лист. b1).

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Крім того, водій транспортного засобу карається штрафом у розмірі від 5 000 до 10 000 леїв, якщо він не дотримується статті 8 3, яка передбачає, що водій повинен увімкнути пристрій позиціювання перед початком перевезення на національній території, відповідно вимкнути пристрій позиціювання лише після доставлення товару до заявленого місця на національній території або після виїзду з національної території.