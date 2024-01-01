Румунія запровадила для вантажівок з митними товарами GPS-пломби

Митне управління Румунії почало застосовувати інтелектуальні пломби в рамках платформи National RO e-Seal System. Прем'єра митниці про такий контроль за транспортними засобами в режимі реального часу за допомогою розумних пломб відбулася нинішнього тижня в понеділок, 3 лютого.

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Ретельний GPS-супровід відправлення, транспортування та доставлення має на меті мінімізувати кількість товарів, що перевозяться нелегально або розвантажуються шахрайським шляхом. Ця система значно зменшує митне та податкове шахрайство, оскільки весь процес транспортування товарів стає прозорим.

Сучасний метод у забезпеченні модернізації та цифровізації митних процесів також сприятиме цілісності товарів та запобігатиме крадіжкам чи іншим ризикам, пов’язаним з транспортуванням.

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Серед переваг використання національної системи електронної пломби RO митний орган зазначає наступне:

моніторинг у режимі реального часу – електронні пломби, оснащені технологією GPS, дозволяють повністю відстежувати транспортний маршрут і, залежно від отриманої інформації, швидко втручатися мобільними групами по всій національній території для виявлення та застосування санкцій до митного чи податкового шахрайства та шахрайства з товарами;

зменшення явища митного та податкового шахрайства в ситуації з товарами в русі;

зменшення витрат, спрямованих на забезпечення нагляду та проведення митного контролю, контроль товарів у русі та оптимізацію ресурсів, що використовуються, шляхом проведення точного контролю на основі даних, зібраних у режимі реального часу.

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