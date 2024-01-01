Румыния ввела для грузовиков с таможенными товарами GPS-пломбы

Таможенное управление Румынии начало применять интеллектуальные пломбы в рамках платформы National RO e-Seal System. Премьера таможни о таком контроле за транспортными средствами в режиме реального времени с помощью умных пломб состоялась на нынешней неделе в понедельник, 3 февраля.

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Тщательное GPS-сопровождение отправления, транспортировки и доставки имеет целью минимизировать количество товаров, перевозимых нелегально или разгружаемых мошенническим путем. Эта система значительно уменьшает таможенное и налоговое мошенничество, поскольку весь процесс транспортировки товаров становится прозрачным.

Современный метод в обеспечении модернизации и цифровизации таможенных процессов также будет способствовать целостности товаров и предотвращать кражи или другим рискам, связанным с транспортировкой.

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Среди преимуществ использования национальной системы электронной пломбы RO таможенный орган отмечает следующее:

мониторинг в режиме реального времени – электронные пломбы, оснащены технологией GPS, позволяют полностью отслеживать транспортный маршрут и, в зависимости от полученной информации, быстро вмешиваться мобильными группами по всей национальной территории для выявления и применения санкций к таможенному или налогового мошенничества и мошенничества с товарами;

уменьшение явления таможенного и налогового мошенничества в ситуации с товарами в движении;

уменьшение расходов, направленных на обеспечение надзора и проведения таможенного контроля, контроль товаров в движении и оптимизацию ресурсов, используемых, путем проведения точного контроля на основе данных, собранных в режиме реального времени.

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