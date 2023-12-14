Не секрет, что сейчас рынок кроссоверов является достаточно популярным в Украине. Но если 2022 год стал рекордным - 78% проданных новых авто принадлежали к сегменту кроссоверов, то за 2023 год показатели выровнялись и больше не растут.

По данным AUTO-Consulting, за последние годы показатели продаж в сегменте SUV активно росли. Подобная тенденция сохранялась даже в первые месяцы текущего года. В первые месяцы продажи превышали отметку в 86%.

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Однако начиная с апреля 2023 года, показатели стабилизировались, и остановились на отметках 80-82%. Показательно даже то, что за последние 2 месяца наблюдалось начало отрицательной динамики. Показатели продаж снизились.

Так за октябрь - ноябрь этого года показатели продаж автомобилей класса SUV достигали 80% от общего количества проданных авто, тогда как за соответствующий период прошлого года показатели составляли 85-86%. Это свидетельствует о достижении максимальной доли рынка сегмента SUV в Украине.

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Однако все же, если брать общий показатель продаж за год, то значительный прирост трудно не заметить. В 2023 году было продано 82% кроссоверов от общей доли всех проданных авто. В прошлом году подобный показатель составлял 78%. Однако, несмотря на дальнейший прирост показателей, эксперты прогнозируют стабилизацию показателей на уровне 80%, без вероятного дальнейшего роста.

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Бестселлером среди кроссоверов в Украине до сих пор остается бюджетный Renault Duster: он занимает лидирующие позиции продаж, Volkswagen ID.4 – который импортируется различными мелкими дилерами из Китая и официально в Украине не продается; Toyota RAV4, Mazda CX-5, Hyundai Tucson – которые имеют авторитет надежных и неприхотливых авто за свои деньги.