Не секрет, що наразі ринок кросоверів є досить популярними в Україні. Та якщо 2022 рік став рекордним – 78% проданих нових авто належали до сегмента кросоверів, то за 2023 рік показники вирівнялись та більше не зростають.

За даними AUTO-Consulting, за останні роки показники продажів в сегменті SUV активно зростали. Подібна тенденція зберігалась навіть в перші місяці поточного року. В перші місяці продажі перевищували позначку у 86%.

Читайте також: Як вибрати зимові шини для кросовера

Проте починаючи з квітня 2023 року, показники стабілізувались, і зупинились на позначках 80-82%. Показово навіть те, що за останні 2 місяці спостерігався початок негативної динаміки. Показники продажів знизились.

Так за жовтень - листопад цього року показники продажів автомобілів класу SUV сягали 80% від загальної кількості проданих авто, тоді як за відповідний період минулого року показники становили 85-86%. Це свідчить про досягнення максимальної частки ринку сегмента SUV в Україні.

Читайте також: Названі найпопулярніші нові автомобілі листопада

Проте все ж, якщо брати загальний показник продажів за рік, то значний приріст важко не помітити. У 2023 році було продано 82% кросоверів від загальної частки усіх проданих авто. Минулого року подібний показник становив 78%. Однак, попри подальший приріст показників, експерти прогнозують стабілізацію показників на рівні 80%, без вірогідного подальшого зростання.

Подорожуєте на захід України трасою "Київ-Чоп"? Зробіть піт-стоп на АЗК WOG в с. Глибочиця на Житомирщині. Це найбільший АЗК в Україні. Тут не лише можна заправитися, але й смачно перекусити в WOG CAFE, чи обрати страви з меню ще трьох ресторанів, які діють на території комплексу. Рекламна інформація

Бестселером серед кросоверів в Україні й досі залишається бюджетний Renault Duster, який займає провідні позиції продажів, Volkswagen ID.4 – який імпортується різними дрібними дилерами з Китаю та офіційно в Україні не продається; Toyota RAV4, Mazda CX-5, Hyundai Tucson – які мають авторитет надійних та невибагливих авто за свої гроші.