Несмотря на конец сезона мототехники, в сентябре активно покупали и продавали двухколесные моторные транспортные средства.

Сегмент мототехники — единственный на современном авторынке Украины, где большинство составляют продажи новых транспортных средств. Так, в сентябре 65% мотоциклов и мопедов были новыми (импортированными из-за границы).

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций мототранспорта в сентябре и определили топ-брендов в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых мотоциклов и мопедов.

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Динамика рынка мототехники

В сентябре украинцы приобрели 5,5 тысячи мотоциклов и мопедов. Это на 22% меньше, чем в сентябре прошлого года, и на 20,1% меньше, чем в августе 2022 года.

За сентябрь украинцы купили еще 3,6 тысячи новых мотоциклов.

Около 1,5 тысячи сделок покупки мототехники заключили на внутреннем рынке подержанных, что составило 26,6% от общего количества.

Только 8,4% от общего количества мотоциклов и мопедов, приобретенных в сентябре, были импортированы подержанными из-за границы (464 штуки).



Динамика продаж мотоциклов и мопедов в Украине в течение сентября 2021 – сентября 2022 года

Самые популярные мотоциклы и мопеды на внутреннем рынке

Лидером продаж мотоциклов и мопедов на внутреннем рынке оказалась Honda, занявшая 13,9% сегмента рынка (205 сделок). На втором месте оказалась Yamaha (12,5%, 185 сделок), а третье место занял Suzuki (7,7%, 114 сделок).

Также в первую пятерку попали Geon (7,1%, 105 шт.) и Kawasaki (5,4%, 79 шт.).



Доли брендов б/у мотоциклов и мопедов на внутреннем рынке, сентябрь 2022 года

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Подержанные мотоциклы и мопеды, привезенные из-за границы

Из-за границы в сентябре украинцы чаще всего привозили мототехнику бренда Yamaha (35,8%, 166 шт.). Популярными среди свежепригнанных были также Honda (32,1%, 149 шт.) и Suzuki (17%, 79 шт.).

Четвертое место с долей 4,1% занял Harley-Davidson (4,1%, 19 шт.), а пятое – Kawasaki (3,9%, 18 шт.).



Доли брендов б/у мотоциклов и мопедов в импорте, сентябрь 2022 года

Самые популярные новые мотоциклы и мопеды

Лидерами продаж новой мототехники стали бренды Musstang и Forte, каждый с одинаковой долей и количеством проданных транспортных средств: по 14,6% (526 шт.).

На третьей позиции оказался Spark (12,9%, 464 шт.), а четвёртое место занял Lifan (10,6%, 381 шт.). Замыкает первую пятерку Viper с долей 9,6% и 346 сделками купли-продажи.



Доли брендов новых мотоциклов и мопедов, сентябрь 2022 года