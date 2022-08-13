Почему-то считается, что мотоцикл – подходящий транспорт для плохих дорог и бездорожья. Но тот, кто имеет минимальный опыт таких поездок, может только улыбнуться в ответ на эти разговоры. А как сделать мотоцикл более пригодным к тяжелым дорогам?

То, что мотоциклы приспособлены к бездорожью лучше, чем автомобиль 4х4, в целом правда. Но только когда речь идет о мотоцикле-одиночке и при условии, что водитель будет помогать байку силой собственных мышц. Может показаться странным, но заметно ухудшает проходимость мотоцикла двигатель большого рабочего объема – поскольку общая масса аппарата непропорционально растет.

Мотоцикл с коляской по своей сути мало приспособлен к суровому бездорожью. Но настоящие фанаты знают много способов исправить ситуацию.

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Для мотоцикла с боковым прицепом ситуация более сложная. Из-за неравномерности загрузки трех колес тяговые характеристики на мягком грунте были не очень высокими – то одно, то другое колесо увязало, ведущие колеса (даже если их два) буксуют неравномерно, из-за чего транспорт трудно держать на заданном курсе, особенно в глубокой колее. Также непросто управлять мотоциклом с коляской при заблокированном дифференциале (в варианте с ведущим колесом коляски), хотя блокировка реально улучшает проходимость.

Главные проблемы мотоцикла с коляской на грязной дороге (даже в варианте 2WD) – узкая колея и неравномерная загрузка колес.

Повышение проходимости мотоцикла

Конструкторы мотозаводов и спортсмены (в свое время, кроме мотокросса были популярны так называемые "шестидневные соревнования" – гонки на мотоциклах класса эндуро) принимают такие меры.

Шины. Поскольку ведущих колес у мотоцикла мало, одно из самых эффективных средств повышения проходимости – применение шин (шины) с развитыми грунтозацепами, которые хорошо цепляются за поверхность низкой плотности. Также важна способность покрышек к самоочищению – выброс грунта (снега) из промежутков между шашками протектора. Широкие шины – неоднозначное решение, в частности, из-за особенностей управления, в том числе на асфальте.

Идеальный мотоцикл для грязи: привод на три колеса, зубастые шины, лебедка, вынесенный вверх фильтр воздуха и маслорадиатор для охлаждения двигателя.

Клиренс. Отлифтовать подвеску мотоцикла не всегда возможно, но конструкторы – профессиональные и самодеятельные – поднимали детали, которые выступали вниз. Выхлопную трубу пытались поднять как можно выше, подножки делали складными и ставили выше, по возможности использовали колеса большего диаметра.

Крылья. Высоко задранные крылья – не только атрибут тюнинга. В таком положении между ними и шинами не набивается липкая грязь, которая буквально тормозит колеса.

Двигатель. Усовершенствовать что-то на моторе существующего мотоцикла практически нельзя. Но на этапе проектирования байкам, которые должны получить статус "полевых" – то есть для внедорожного использования – пытались “назначить” низкооборотные двигатели с развитым оребрением цилиндров - для более эффективного охлаждения.

Привод на колесо коляски предложили бельгийцы еще до Второй мировой. Он заметно поднимает цену, прибавляет проходимость, но принципиально вопрос не решает.

2WD как типичный вариант

Если говорить о наиболее распространенных фабричных вариантах, то типичным способом повысить проходимость тяжелого мотоцикла стал привод на второе колесо – колесо коляски. Технически это более или менее доступный метод, хотя он значительно поднимает себестоимость транспортного средства.

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Крутящий момент на правое колесо берется от редуктора заднего колеса мотоцикла. При этом очень желательно иметь механизм дифференциала, причем несимметричный – поскольку ведущие колеса такого транспортного средства загружены неравномерно.

Киевский мотозавод выпускал мотоциклы с двумя ведущими колесами немалыми сериями. Сначала были армейские МВ (на фото), затем – гражданские "Днепры" МТ-12 и МТ-16.

Например, на "полноприводных" мотоциклах Киевского мотозавода сугубо военных серий МВ и гражданских МТ-12 и МТ-16 в разные годы дифференциал мог быть, а мог не быть. Причем при его наличии также мог устанавливаться или не устанавливаться механизм блокировки – для эффективного преодоления наиболее сложных участков грязи или снега.

Рекомендация Авто24

Если ваш интерес к повышению проходимости мотоцикла сугубо практичный, обратите внимание на специальные армейские модели, а еще… на работы самодеятельных тюнеров. Среди их творческих наработок можно найти как элементарно простые методы, так и совершенные конструкции промышленного уровня. Тем более, что и сегодня, как ни странно, вполне реально найти запчасти к заводским мотоциклам повышенной проходимости.

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