Попри завершення сезону мототехніки, у вересні активно купували та продавали двоколісні моторні транспортні засоби.

Сегмент мототехніки — єдиний на сучасному авторинку України, де більшість складають продажі нових транспортних засобів. Так, у вересні 65% мотоциклів та мопедів були новими (імпортованими з-за кордону).

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій мототранспорту у вересні та визначили топ брендів в трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових мотоциклів та мопедів.

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Динаміка ринку мототехніки

У вересні українці придбали 5,5 тисячі мотоциклів та мопедів. Це на 22% менше, ніж у вересні минулого року та на 20,1% менше, ніж у серпні-2022.

За вересень українці купили це 3,6 тисячі нових мотоциклів.

Близько 1,5 тисячі угод купівлі мототехніки уклали на внутрішньому ринку вживаними, що склало 26,6% від загальної кількості.

Лише 8,4% від загальної кількості мотоциклів та мопедів, придбаних у вересні, були імпортовані вживаними з-за кордону (464 штуки).



Динаміка продажів мотоциклів та мопедів в Україні протягом вересня 2021 — вересня 2022 років

Найпопулярніші мотоцикли та мопеди на внутрішньому ринку

Лідером продажів мотоциклів та мопедів на внутрішньому ринку виявилася Honda, котра зайняла 13,9% сегменту ринку (205 угод). На другому місці опинилася Yamaha (12,5%, 185 угод), а третє місце посів Suzuki (7,7%, 114 угод).

Також у першу п’ятірку потрапили Geon (7,1%, 105 шт.) та Kawasaki (5,4%, 79 шт.).



Частки брендів вживаних мотоциклів та мопедів на внутрішньому ринку, вересень 2022

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Вживані мотоцикли та мопеди, привезені з-за кордону

З-за кордону у вересні українці найчастіше привозили мототехніку бренду Yamaha (35,8%, 166 шт.). Популярними серед «свіжопригнаних» були також Honda (32,1%, 149 шт.) та Suzuki (17%, 79 шт.).

Четверте місце із часткою 4,1% зайняв Harley-Davidson (4,1%, 19 шт.), а п’яте — Kawasaki (3,9%, 18 шт.).



Частки брендів вживаних мотоциклів та мопедів в імпорті, вересень 2022

Найпопулярніші нові мотоцикли та мопеди

Лідерами продажів нової мототехніки стали бренди Musstang та Forte, кожен з однаковою часткою та кількістю проданих транспортних засобів: по 14,6% (526 шт.).

На третій позиції опинився Spark (12,9%, 464 шт.), а четверте місце зайняв Lifan (10,6%, 381 шт.). Замикає першу п’ятірку Viper із часткою 9,6% та 346 угодами купівлі-продажу.



Частки брендів нових мотоциклів та мопедів, вересень 2022