По результатам первого квартала рынок грузовых автомобилей вырос на 24%. Но в апреле продажи притормозили, вероятно, из-за перспектив мобилизации.

В апреле на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 1049 авто, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с прошлогодним апрелем, регистрации в этом сегменте авторынка увеличились на 13%. Но относительно результата предыдущего месяца произошло падение на 1%. Это может быть связано с новым законом о мобилизации, согласно которому грузовая и коммерческая техника подлежит первоочередному изъятию на нужды обороны.

Лучший результат месяца продемонстрировала марка Renault, завершив апрель с показателем – 257 зарегистрированных машин. Scania заняла второе место с реализовав 107 грузовиков. На третьем месте Volkswagen - 89 ед. Четвертый результат у Peugeot– 74 ед. Замыкает ТОП-5 рынка новых коммерческих авто Fiat – 54 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 3913 новых машин, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года.