За результатами першого кварталу ринок вантажних авто зріс на 24%. Але у квітні продажі пригальмували, ймовірно, через перспективи мобілізації.

У квітні на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спеціальні) було реалізовано 1049 авто, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з торішнім квітнем, реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились на 13%. Але відносно результату попереднього місяця відбулось падіння на 1%. Це може бути пов’язано з новим законом про мобілізацію, згідно з яким вантажна та комерційна техніка підлягатимуть першочерговому вилученню на потреби оборони.

Найкращий результат місяця продемонструвала марка Renault, завершивши квітень з показником – 257 зареєстрованих машин. Scania посіла друге місце з реалізувавши 107 вантажівок. На третьому місці Volkswagen - 89 од. Четвертий результат у Peugeot– 74 од. Замикає ТОП-5 ринку нових комерційних авто Fiat – 54 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 3913 нових машин, що на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року.