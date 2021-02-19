Покупатели при выборе подержанных машин предпочитали немецкий автопром, а средняя цена сделки составила 4,7 тыс. долларов США. Аналитики OLX рассказали, сколько стоят машины на вторичном рынке и на какие из них был наибольший спрос в прошлом году.

В течение 2020 года на OLX разместили 1,8 млн объявлений по продаже транспорта от 838 тыс. продавцов. При этом наибольший процент предложений касался именно легковых авто — их было 65%.

Самыми популярными по типу топлива на OLX стали машины на бензине (384 тыс. предложений). Не сильно отстал транспорт на газу (260 тыс). Объявлений по продаже дизельных машин в течение 2020 было 206 тысяч, а вот среди электрокаров и гибридов выбор был не очень большим — 7,2 тыс. и 6,1 тыс. соответственно.

Кстати, дешевле всего в прошлом году можно было приобрести авто на газу (в среднем 3,8 тыс. долларов), а дороже всего стоило гибридное транспортное средство (средняя цена – 13,7 тыс. долларов). Бензиновое авто в 2020 можно было купить дешевле дизельного (5,2 тыс. долларов против 7,2 тыс.). А вот сторонникам более экологичных электрокаров пришлось бы выложить кругленькую сумму – в среднем 12,8 тыс. долларов за машину.

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Какие авто предлагали чаще всего?

Безоговорочным лидером по количеству предложений за год стал бренд Volkswagen (78 тыс. объявлений). Также в пятерку автомобилей, которые предлагали чаще всего, вошли такие марки:

Volkswagen (78 тыс. объявлений) Opel (48 тыс. предложений) Ford (46 тыс.) Mercedes-Benz (36 тыс.) Daewoo (33 тыс.)

Какими автомобилями интересовались чаще всего?

По количеству интересующихся на OLX список лидеров среди брендов авто почти идентичен списку самых популярных по количеству предложений:

Volkswagen (71 тыс. интересующихся в течение года); Opel (53 тыс.); Ford (50 тыс.); Mercedes-Benz (43 тыс.); BMW (40 тыс.).

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Условиями, на которые в 2020 году обращали внимание чаще всего по количеству интересующихся, стали гаражное хранение транспортного средства (589 тыс. интересующихся), не битые и не крашеные авто (560 тыс. и 374 тыс. интересующихся соответственно).

Средняя цена на авто в 2020 году составила 4,7 тыс. долларов. Из объявлений за год заметно, что возраст автомобиля прямо влияет на цену, ведь машину с пробегом до 100 тыс. км можно было купить в среднем за 6,5 тыс. долларов, по километражу от 100 до 300 тыс. — по 6,2 тыс. долларов, а “с опытом” — свыше 300 тыс. км — уже за 4,3 тыс. долларов.

Справка о компании

OLX — один из крупнейших онлайн-бизнесов в Украине. База ресурса насчитывает более 13 млн объявлений и ежемесячно пополняется на 4 млн новых предложений. Ежеминутно на платформе появляется 90 новых объявлений и заключается 7 400 успешных сделок с OLX Доставка в течение дня между продавцом и покупателем, это 1 сделка каждые 12 секунд. Ежедневно через автомодерацию проходит более 130 тысяч новых объявлений, анализируется 15 000 подозрительных профилей на фишинг, обнаруживается и блокируется около 30 фишинговых сайтов.