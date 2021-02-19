Покупці при виборі вживаних машин надавали перевагу німецькому автопрому, а середня ціна угоди склала 4,7 тис. доларів США. Аналітики OLX розповіли, скільки коштують машини на вторинному ринку та на які з них був найбільший попит минулого року.

Протягом 2020 року на OLX розмістили 1,8 млн оголошень з продажу транспорту від 838 тис. продавців. При цьому найбільший відсоток пропозицій стосувався саме легкових авто — їх було 65%.

Найпопулярнішими за типом палива на OLX стали автівки на бензині (384 тис. пропозицій). Не сильно відстав транспорт на газу (260 тис). Оголошень з продажу дизельних машин протягом 2020 було 206 тисяч, а от серед електрокарів та гібридів вибір був не дуже великим — 7,2 тис. та 6,1 тис. відповідно. До речі, найдешевше минулого року можна було придбати авто на газу (3,8 тис. доларів), а найдорожче коштував гібридний транспортний засіб (13,7 тис. доларів). Бензинове авто у 2020 можна було купити дешевше за дизельне (5,2 тис. доларів проти 7,2 тис.). А от прихильникам екологічніших електрокарів довелося б викласти кругленьку суму — в середньому 12,8 тис. доларів за автівку.

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Які авто пропонували найчастіше?

Беззаперечним лідером за кількістю пропозицій за рік став бренд Volkswagen (78 тис. оголошень). Також у п’ятірку автівок, які пропонували найчастіше, увійшли такі марки:

Volkswagen (78 тис. оголошень) Opel (48 тис. пропозицій) Ford (46 тис.) Mercedes-Benz (36 тис.) Daewoo (33 тис.)

Якими автівками цікавились найчастіше?

За кількістю відгукувачів на OLX список лідерів серед брендів авто майже ідентичний списку найпопулярніших за кількістю пропозицій:

Volkswagen (71 тис. відгукувачів протягом року); Opel (53 тис.); Ford (50 тис.); Mercedes-Benz (43 тис.); BMW (40 тис.).

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Умовами, на які у 2020 році звертали увагу найчастіше за кількістю відгукувачів, стали гаражне зберігання транспортного засобу (589 тис. відгукувачів), не биті та не фарбовані авто (560 тис. та 374 тис. відгукувачів відповідно).

Середня ціна на авто у 2020 році склала 4,7 тис. доларів. З оголошень за рік помітно, що вік автомобіля прямо впливає на ціну, адже машину із пробігом до 100 тис. км можна було придбати в середньому за 6,5 тис. доларів, з кілометражем від 100 до 300 тис. — за 6,2 тис. доларів, а “досвідчену” — понад 300 тис. км — вже за 4,3 тис. доларів.

Довідка про компанію

OLX — один із найбільших онлайн-бізнесів в Україні. База ресурсу налічує понад 13 млн оголошень і щомісяця поповнюється на 4 млн нових пропозицій. Щохвилини на платформі з’являється 90 нових оголошень і укладається 7 400 успішних угод з OLX Доставка протягом дня між продавцем та покупцем, це 1 угода кожні 12 секунд. Щодня через автомодерацію проходить понад 130 тисяч нових оголошень, аналізується 15 000 підозрілих профілів на фішинг, виявляється та блокується близько 30 фішингових сайтів.