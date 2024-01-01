Рынок тягачей и полуприцепов в очередной раз обвалился: что от него осталось

В течение первых трех месяцев 2025 года украинцы суммарно приобрели 3420 тыс. новых и подержанных седельных тягачей. Этот показатель на 53% меньше, по сравнению с результатами аналогичного периода 2024 года, утверждают эксперты Института исследований авторынка.

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С лета прошлого года и далее в сегменте тягачей наблюдается стабильное снижение объемов во всех подсегментах - ни в одном из них нет положительного значения динамики. Больше всего просел импорт таких машин - темпы пополнения автопарка по сути стратегическими для экономики машинами снизились до рекордно низкого уровня. Незначительны успехи пополнения парка и новыми траками.

Структура этого сегмента следующая: доля внутренних перепродаж составила 55,8% (1908 шт.), импорта бывших в употреблении седельных тягачей - 36,4% (1246 шт.). Общая доля "траков" с пробегом при этом составила 92,2%.

Новыми приобрели 7,8% седельных тягачей, что в количественном измерении равно 266 шт. такой техники.

Динамика рынка седельных тягачей в Украине, 2024-2025 гг. график ИДА

По отдельным подсегментам динамика рынка седельных тягачей по итогам Q1-2025 по сравнению с Q1-2024 года выглядит так:

Внутренние перепродажи: -52,4%

Импорт бывших в употреблении: -56,8%

Импорт новых: -32,8%

Самым популярным седельным тягачом на внутреннем рынке в Украине уверенно остается DAF XF. Сделок по купле-продаже этой модели было заключено 555 шт. Второе место по количеству у MAN TGX, 314 шт., третье у Volvo FH, 191 шт.

В первой четверти текущего года первенство среди "пригнанных" тягачей из-за рубежа получил DAF XF, который пополнил наш автопарк в количестве 363 шт. На второй строчке – MAN TGX, чей итог 339 первых регистраций. На третьей позиции Volvo FH с результатом 139 траков.

Среди новых моделей седельных тягачей украинские перевозчики чаще всего покупали Scania R-Series - этот тягач разошелся в количестве 71 шт. Второе место в этой категории занял Volvo FH с итогом 40 новых машин. Третья позиция у MAN TGX с результатом 31 тягача.

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Полуприцепы для тягачей

Подобная картина наблюдается и в связанном сегменте полуприцепов. В течение 1 квартала 2025 года украинские перевозчики приобрели 3698 новых и подержанных полуприцепов – это на 52,8% меньше, чем было в аналогичном периоде 2024 года.

По отдельным подсегментами, по сравнению Q1-2025 к Q1-2024:

Внутренние перепродажи: -51,4%

Импорт бывших в употреблении: -54,6%

Импорт новых: -61,7%

Произведенные в Украине: -24,7%

Динамика продаж полуприцепов в Украине, 2024-2025 гг. график ИДА



В прошлом году 59,0% всех полуприцепов купили на внутреннем рынке (2182 шт.). Из-за границы привезли 1248 тыс. подержанных полуприцепов, что составило 33,7% от общего объема.

Новыми приобрели 7,2% полуприцепов (268 шт.). Из этого числа 85 (2,3%) были изготовлены в Украине.

Самой популярной категорией на внутреннем рынке стали самосвалы, также спрос был на бортовые тентованные варианты и тентованные платформы.

Среди производителей лидером на внутреннем рынке стал немецкий Shmitz Cargobull - изделий этого бренда было куплено 515 шт. Второе и третье места заняли также немецкие марки - Krone (247 шт.) и Kögel (196 шт.) соответственно.

Среди "свежепригнанных" полуприцепов самыми массовыми стали тентованные варианты, также активно ввозили рефрижераторы и платформы.

Первой в перечне самых популярных подержанных полуприцепов, привезенных из-за рубежа, стала марка Shmitz Cargobull с итогом 555 первых регистраций. Второе место заняла продукция Krone (134 шт.). На третьем месте расположился Kögel (102 шт.).

Среди новых полуприцепов самыми массовыми стали самосвалы. Вторые по популярности – платформы, третья позиция у рефрижераторов. Рейтинг производителей новых полуприцепов возглавил Shmitz Cargobull (55 шт.). Второе место у продукции Wielton (36 шт.), третье получил Everlast с итогом 34 шт.