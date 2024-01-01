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"Дьявольские глаза" на фуре: где за них наказывают

Светодиодное табло "дьявольские глаза" на лобовом стекле магистрального тягача, автобуса, фургона или легкового автомобиля стало основанием британским полицейским для наказания водителей.
Эти "глаза" на лобовом стекле вскоре будут под запретом - Auto24

ФОТО: Коллаж Авто24|

От широкого выбора "глаз" глаза разбегаются, но в Европе эта игрушка вскоре будет под запретом

Валентин Ожго
logo30 марта, 19:41
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Мода на светодиоды, которые будто бы смотрят с ветрового стекла грузовиков за окружающими, пришла в Европу из Азии, где с подобными аксессуарами ездят многие водители.

На Amazon и AliExpress такой товар тоже доступен, поэтому в Европе “Глаза” появляются. Цена на такие товары – 50-55 долларов США (46-50 евро).

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Особенно нравятся такие огни тем, кто любит выделиться, похвастаться. Светодиодные "глаза" и всевозможные волнистые, цветастые, звездопадные и другие анимационные картинки, что мигают, подмигивают и гасают по ветровому стеклу, привлекают внимание.

Данное изделие на светодиодной матрице легко монтируется и программируется. Подключается через 4-метровый USB-кабель или в прикуриватель.

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Однако в полиции Великобритании к подобному относятся не очень одобрительно. По мнению полицейских, такие огни отвлекают водителей других транспортных средств. Особенно это касается встречных машин.

В Бедфордшире офицеры остановили польский тягач Scania R410 именно из-за включенных светодиодных "глаз". По их мнению, красные огни могут вводить в заблуждение, особенно в темное время суток. Их красный свет можно спутать с задними фонарями автомобиля.

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"Мы видим растущую тенденцию к установке мигающих красных “глаз” на грузовиках. Это незаконно. Чтобы не получить штраф, держите “глаза” закрытыми во время движения", – предостерегают полицейские.

Дополнительный атрибут света не предусмотрен конструкцией завода-производителя, противоречит нормам ПДД и пренебрегает правилами визуальной сигнальной безопасности. Это касается не только Великобритании, но и большинства стран ЕС.

Однако для этой новинки есть исключение. Дальнобойщикам разрешено пользоваться такими светодиодами не на дорогах и не во время движения, а на паркингах во время перерыва на отдых или стоянки.

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