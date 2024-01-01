"Дьявольские глаза" на фуре: где за них наказывают

Мода на светодиоды, которые будто бы смотрят с ветрового стекла грузовиков за окружающими, пришла в Европу из Азии, где с подобными аксессуарами ездят многие водители.

На Amazon и AliExpress такой товар тоже доступен, поэтому в Европе “Глаза” появляются. Цена на такие товары – 50-55 долларов США (46-50 евро).

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Особенно нравятся такие огни тем, кто любит выделиться, похвастаться. Светодиодные "глаза" и всевозможные волнистые, цветастые, звездопадные и другие анимационные картинки, что мигают, подмигивают и гасают по ветровому стеклу, привлекают внимание.

Данное изделие на светодиодной матрице легко монтируется и программируется. Подключается через 4-метровый USB-кабель или в прикуриватель.

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Однако в полиции Великобритании к подобному относятся не очень одобрительно. По мнению полицейских, такие огни отвлекают водителей других транспортных средств. Особенно это касается встречных машин.

В Бедфордшире офицеры остановили польский тягач Scania R410 именно из-за включенных светодиодных "глаз". По их мнению, красные огни могут вводить в заблуждение, особенно в темное время суток. Их красный свет можно спутать с задними фонарями автомобиля.

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"Мы видим растущую тенденцию к установке мигающих красных “глаз” на грузовиках. Это незаконно. Чтобы не получить штраф, держите “глаза” закрытыми во время движения", – предостерегают полицейские.

Дополнительный атрибут света не предусмотрен конструкцией завода-производителя, противоречит нормам ПДД и пренебрегает правилами визуальной сигнальной безопасности. Это касается не только Великобритании, но и большинства стран ЕС.

Однако для этой новинки есть исключение. Дальнобойщикам разрешено пользоваться такими светодиодами не на дорогах и не во время движения, а на паркингах во время перерыва на отдых или стоянки.