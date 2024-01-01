"Диявольські очі" на фурі: де за них карають

Мода на світлодіоди, які ніби-то споглядають з вітрового скла вантажівок за довкіллям, прийшла до Європи з Азії, де з подібними аксесуарами їздить багато водіїв.

На Amazon та AliExpress такий товар теж доступний, тож в Європі “очі” з’являються. Ціна на такі товари – 50-55 доларів США, тобто 46-50 євро.

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Особливо до вподоби такі вогні тим, хто полюбляє виділитися, похизуватися. Світлодіодні "очі" та усілякі хвилясті, квітчасті, зорепадні та інші анімаційні картинки, що миготять, підморгують та гасають по вітровому склі, привертають увагу.

Цей виріб на світлодіодній матриці легко монтується та програмується. Підключається через 4-метровий USB-кабель або в прикурювач.

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Однак в поліції Великої Британії до подібного ставляться не дуже схвально. На думку поліцейських, такі вогні відволікають водіїв інших транспортних засобів. Особливо це стосується зустрічних машин.

У Бедфордширі офіцери зупинили польський тягач Scania R410 саме через увімкнені світлодіодні "очі". На їх думку, червоні вогні можуть вводити в оману, особливо у темну пору доби. Їх червоне світло можна сплутати із задніми ліхтарями автомобіля.

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"Ми бачимо зростаючу тенденцію до встановлення миготливих червоних “очей” на вантажівках. Це незаконно. Щоб не отримати штраф, тримайте “очі” закритими під час руху", – застерігають поліцейські.

Додатковий атрибут світла не передбачений конструкцією заводу-виробника, суперечить нормам ПДР та нехтує правилами візуальної сигнальної безпеки. Це стосується не тільки Великої Британії, але й більшості країн ЄС.

Однак для цієї новинки є виняток. Далекобійникам дозволено користуватися такими світлодіодами не на дорогах і не під час руху, а на паркінгах під час перерви на відпочинок чи стоянки.