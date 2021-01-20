Когда речь заходит о Ferrari 250 GT, коллекционеры забывают о всех ограничениях и рамках бюджетов, ведь машины этой серии сейчас в цене и продолжают дорожать.

Реставрация суперкара 1958 года выпуска может обойтись в сотни тысяч долларов, однако восстановленную до коллекционного состояния машину можно продать за миллионы.

Также интересно: Time Fury P18: часы в форме авто по цене Skoda Octavia

Рожденная в 1952 году, серия 250 была одним из знаковых автомобилей, которые подняли имя Феррари на более высокий уровень. За 12 лет производства было выпущено множество модификаций и исполнений модели 250, как для общественных дорог, так и трековых. Сегодня Ferrari 250 серии находятся на вершине списка самых желанных лотов для коллекционеров и стоят огромных денег. Так, в августе 2018 года Ferrari 250 GTO 1962 выпуска с номером шасси 3413 был продан на аукционе "Сотбис" в Пеббл Бич за рекордные 48,2 миллиона долларов.

А на прошлой неделе на сайте Bring a Trailer был продан один только кузов от Ferrari 250 образца 1958 года за 35 000 долларов. Для сравнения, Ford Mustang EcoBoost High Performance Package 2020 года выпуска в США стоит от 33 500.

Продавец сообщал, что кузов 250-й потерял свое шасси (номер 1543GT) и внутренности где-то в 2014 году по непонятным причинам. Кроме того, кузов машины также был разрезан на четыре части по непонятным причинам. Вместе с кузовом продавец предлагал двери, крышку багажника, капот, задний бампер, топливный бак и пару окон, внутренние дверные панели, сиденья с ковшами с низкой спинкой и некоторые детали отделки.

Фото: кузов Ferrari 250 1958 года выпуска / Аutoevolution / Bring a Trailer