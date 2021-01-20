Коли мова заходить про Ferrari 250 GT, колекціонери забувають про усі обмеження і рамки бюджетів, адже машини цієї серії зараз в ціні і продовжують дорожчати.

Реставрація суперкара 1958 року випуску може обійтись у сотні тисяч доларів, однак відновлену до колекційного стану машину можна продати за мільйони.

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Народжена у 1952 році, серія 250 була одним із знакових автомобілів, які підняли ім’я Феррарі на вищий рівень. За 12 років виробництва було випущено безліч модифікацій та виконань моделі 250, як для громадських доріг, так і трекових. Сьогодні Ferrari 250 серії знаходяться на вершині списку найбільш бажаних лотів для колекціонерів і коштують величезних грошей. Так, у серпні 2018 року Ferrari 250 GTO 1962 року випуску з номером шасі 3413 був проданий на аукціоні “Сотбіс” у Пеббл Біч за рекордні 48,2 мільйони доларів.

А минулого тижня на сайті Bring a Trailer був проданий самий лише кузов від Ferrari 250 зразка 1958 року був проданий за 35 000 доларів. Для порівняння, Ford Mustang EcoBoost High Performance Package 2020 року випуску у США коштує від 33 500.

Продавець повідомляв, що кузов 250-ї втратив своє шасі (номер 1543GT) і нутрощі десь у 2014 році з незрозумілих причин. Крім того, кузов машини також був розрізаний на чотири частини з незрозумілих причин. Разом з кузовом продавець пропонував двері, кришку багажника, капот, задній бампер, паливний бак та пару вікон, внутрішні дверні панелі, сидіння з ковшами з низькою спинкою та деякі деталі оздоблення.

Фото: кузов Ferrari 250 1958 року випуску / Аutoevolution/Bring a Trailer