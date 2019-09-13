В Киеве с 20:00 13 сентября до 7:00 16 сентября будет ограничено движение по Крещатику от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Михайловской. Об этом сообщается на странице Центра организации дорожного движения в Facebook.

Во время празднования Всеукраинского Дня Благодарения уже традиционно вдоль главной улицы столицы с 12:00 будет работать фестивальный городок PodyakaFest, а вечером в 18:00 начнется музыкально-праздничная программа на сцене возле ЦУМа. Об этом сообщили в Департаменте культуры КГГА.

Читайте также: "Укравтодор" хотят приватизировать

Киевлян и гостей города ждут также спортивные и творческие соревнования, детские игры, эстафеты, мастер-классы и различные активности.

Напомним, что в Украине этот праздник всегда отмечался преимущественно в протестантской среде, а национальный масштаб он начал приобретать после Революции Достоинства. Так, впервые большое празднование Дня Благодарения состоялось 17 сентября 2017 года с участием мотивационного спикера Ника Вуйчича. Мероприятие собрало более 250 тысяч украинцев. В 2018 году День Благодарения в Киеве посетил голливудский актер Стивен Болдуин.

Читайте также: Эксперт объяснил, почему в Украине ужасные дороги