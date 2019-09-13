У Києві з 20:00 13 вересня з 7:00 16 вересня буде обмежено рух Хрещатиком від вул. Богдана Хмельницького до вул. Михайлівської. Про це повідомляється на сторінці Центру організації дорожнього руху в Facebook.

Під час святкування Всеукраїнського Дня Подяки вже традиційно уздовж головної вулиці столиці з 12:00 працюватиме фестивальне містечко PodyakaFest, а ввечері о 18:00 розпочнеться музично-святкова програма на сцені біля ЦУМу. Про це повідомили у Департаменті культури КМДА.

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На киян та гостей мста чекають також спортивні та творчі змагання, дитячі ігри, естафети, майстер-класи та різноманітні активності.

Нагадаємо, що в Україні це свято завжди відзначалось здебільшого у протестантському середовищі, а національного масштабу воно почало набувати після Революції Гідності. Так, уперше велике святкування Дня Подяки відбулось 17 вересня 2017 року за участю мотиваційного спікера Ніка Вуйчича. Захід зібрав більше ніж 250 тисяч українців. У 2018 році на День Подяки у Києві завітав голлівудський актор Стівен Болдвін.

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