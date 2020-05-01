С 1 мая при движении за городом водителям не обязательно включать ближний свет фар или ходовые огни.

Согласно Правилам дорожного движения, требование включать дневные ходовые огни или ближний свет фар за пределами населенных пунктов независимо от времени суток необходимо выполнять только с 1 октября по 1 мая. В другое время использование ближнего света или ходовых огней в светлое время суток не является нарушением.

Читайте также: Полиция массово штрафует водителей за не включенный ближний свет фар

Напомним, что с 1 октября по 1 мая на всех автомобилях вне населенных пунктов должен быть включен ближний свет фар. Невыполнение этого требования является нарушением Правил. Штраф за невключенный свет в предусмотрен, но его можно обжаловать в суде.