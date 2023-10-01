Первого октября в Украине не только День учителя и День защитников, но и старт сезона включенных фар: движение всех механических транспортных средств вне населенных пунктов разрешается только с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар.

Если в вашем авто дневные ходовые огни (ДХВ) не предусмотрены с завода и не включаются автоматически с зажиганием, нужно выработать новую привычку: за городом/селом/поселком едем на автомобиле или мотоцикле с включенным ближним светом фар. На это указывает п. 9.8 ПДД. Исключения отсутствуют.

Норма четко прописана – ДХВ или ближний свет. Никаких "подфарников", то есть габаритных огней. И если ваш маршрут пролегает через дороги вне населенных пунктов, лучше со старта включить свет, чтобы потом не забыть.

В мировой практике сезонное использование ближнего света и ДХВ достаточно распространено. Ведь с наступлением середины осени световой день заметно укорачивается, учащаются осадки и туманы. Это усугубляет видимость на дорогах, уменьшает тормозной путь и создает аварийные ситуации.

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Включенное освещение дополнительно обозначает транспортное средство на дороге и помогает участникам движения своевременно сориентироваться, побуждает быть более внимательным и удачно совершить маневр на встречных курсах.

Теперь и вплоть до мая перед началом движения этот атрибут управления светом не забудьте выставить в нужное положение. Фото: autoscout24.es

За невыполнение требований ПДД по п. 9.8 в указанный выше календарный период полицейские могут разве что в устной форме предупредить водителя, поскольку включенный ближний свет фар в светлое время суток не трактуется законодательством как предупредительный сигнал. О предупреждающих световых сигналах Правила указывают, что они обязательны в начале движения или при изменении направления движения, а в таких случаях ближний свет для предварительного показа маневров не используется.

Однако этот вопрос до сих пор остается спорным и на практике полиция часто применяет для наказания или "намерения о наказании" ч. 2 ст. 122 КУоАП, что противозаконно. Не ведитесь, поскольку в дневное время за не включенный свет в это время года вас могут только предупредить и порекомендовать включить. Об этом говорится в решении Чертковского районного суда Тернопольской области от 09 августа 2019 года, который отменил постановление о наложении на водителя административного взыскания именно по такому делу.

Совет от Авто24:

Культура поведения водителя начинается с уважения к себе и окружающим. Итак, включенные в вашем автомобиле ходовые огни или ближний свет расцениваются как весомый элемент уважения и безопасности ко всем участникам дорожного движения и лично к самому себе.